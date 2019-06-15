營養師大推「減醣飲食法」吃得飽、不復胖！完整外食族菜單公開

減肥重點不在少吃，而在「減醣」！聽聽營養師的建議，學學減醣飲食怎麼健康吃！

何謂減醣飲食？

所謂低醣、減醣飲食，指限制每日的醣類攝取量，控制在熱量約20-40%（一般正常建議約50-60%，生酮飲食<10%）。

少吃麵包、麵條等碳水化合物高的食品，以蛋白質、脂類（例如，肉類、禽類、貝類、蛋類、奶酪、堅果、植物籽實類、或花生）和低碳水化合物（如蔬菜）進行代替。一般應用在糖尿病、多囊性卵巢綜合症、減重的人。

減醣飲食的優點，在於能保有身體最低醣類需要量，提供身體熱量，不致產品強烈生酮反應。當身體內的醣類充足，就可以讓蛋白質盡職地去修補、建造身體組織；醣類如果不足，會將蛋白質的一部分作為能量來源消耗，再不夠就會把脂肪轉變成熱量，轉變的過程中會生酮，導致體重下降。

外食族減醣飲食建議

自助餐：不點飯＋無糖綠茶

吃火鍋：不點主食、不喝含糖飲料

便利商店：沙拉＋無糖拿鐵＋一顆茶葉蛋

小吃店：海鮮湯＋燙青菜＋滷豆腐＋滷蛋＋小菜

滷味：海帶、豆乾、肉、高麗菜、玉米筍、花椰菜、杏鮑菇等各種菇（地雷：泡麵、板條、水晶餃、米血、百頁豆腐、炸豆皮）

避免走進的店家：水餃店、鍋貼店、小籠包店、炒飯炒麵涼麵店

其他注意事項

1.減醣飲食因為需要吃的有飽足感、也要比較健康，所以一般來說執行上花費也會比一半的飲食高一些。

2.剛開始執行可以先不用管什麼高糖的蔬菜例如高麗菜、洋蔥什麼的，只要是蔬菜就多吃吧！

3.避免吃進過多的壞油（例如動物性的油脂，豬皮、肥肉、奶油等等）

4.避免吃進太多的肉類等蛋白質，除非有很大的運動量才有需要特別增加蛋白質的攝取。

5.糖尿病人、腎臟病人、重訓運動量極大的人，此三類型的人則建議找營養師、醫生等專家確認再執行。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、pinterest 專業諮詢／程涵宇營養師

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