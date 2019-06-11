劉以豪飛往型男聚集地　GIVENCHY黑夾克配銀包帥爆出征

▲劉以豪穿GIVENCHY的2019早秋系列服裝現身機場。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

每年1月和6月，型男們會聚集在佛羅倫斯，為的不是登上百花大教堂，而是參加重量級的Pitti Uomo男裝展。今年GIVENCHY首度參與盛會，台灣男星劉以豪也受邀參加，他穿一身休閒裝扮現身機場，還在IG俏皮問粉絲：「猜猜看我等等要飛去那ㄦ。猜對也沒有獎品唷！」

答案當然是佛羅倫斯，反正答對也沒有獎品，不如來看看他的裝扮補眼睛。劉以豪穿的是GIVENCHY 2019早秋系列，雖以黑白為主，但一點都不單調無味，黑色夾克上繡著地球經緯線圖案，搭配側面有白色飾帶的黑色長褲、白色休閒鞋，相當輕鬆有型。

▲劉以豪一身黑白，搭配銀色包包很有亮點。



▲GIVENCHY後背包60,500元。

後背包是出國良伴，尤其長途飛行，總是會有不少隨身物，劉以豪背的銀色包款外型簡潔，僅以錯視感的GIVENCHY字樣妝點，很適合喜歡俐落又想有一點變化的男士們。

劉以豪將出席義大利時間6月12日晚間8點30分（台灣時間6月13日凌晨3點30分）的GIVENCHY秀。此次的Pitti Uomo從6月11日至14日舉行，包括ARMANI EXCHANGE、GUCCI Garden系列、MSGM等品牌都舉辦活動，想看大票型男出沒，這期間到佛羅倫斯準沒錯。

▲每年兩度的Pitti Uomo男裝展，讓世界各地的型男們大集合。（圖／翻攝pittiphotos IG）

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