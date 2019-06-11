fb ig video ETtoday search mobile

劉以豪飛往型男聚集地　GIVENCHY黑夾克配銀包帥爆出征

> >

▲劉以豪Pitti Uomo。（圖／GIVENCHY提供）

▲劉以豪穿GIVENCHY的2019早秋系列服裝現身機場。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

每年1月和6月，型男們會聚集在佛羅倫斯，為的不是登上百花大教堂，而是參加重量級的Pitti Uomo男裝展。今年GIVENCHY首度參與盛會，台灣男星劉以豪也受邀參加，他穿一身休閒裝扮現身機場，還在IG俏皮問粉絲：「猜猜看我等等要飛去那ㄦ。猜對也沒有獎品唷！」

答案當然是佛羅倫斯，反正答對也沒有獎品，不如來看看他的裝扮補眼睛。劉以豪穿的是GIVENCHY 2019早秋系列，雖以黑白為主，但一點都不單調無味，黑色夾克上繡著地球經緯線圖案，搭配側面有白色飾帶的黑色長褲、白色休閒鞋，相當輕鬆有型。

▲劉以豪Pitti Uomo。（圖／GIVENCHY提供）

▲劉以豪Pitti Uomo。（圖／GIVENCHY提供）

▲劉以豪一身黑白，搭配銀色包包很有亮點。

▲劉以豪Pitti Uomo。（圖／GIVENCHY提供）
▲GIVENCHY後背包60,500元。

後背包是出國良伴，尤其長途飛行，總是會有不少隨身物，劉以豪背的銀色包款外型簡潔，僅以錯視感的GIVENCHY字樣妝點，很適合喜歡俐落又想有一點變化的男士們。

劉以豪將出席義大利時間6月12日晚間8點30分（台灣時間6月13日凌晨3點30分）的GIVENCHY秀。此次的Pitti Uomo從6月11日至14日舉行，包括ARMANI EXCHANGE、GUCCI Garden系列、MSGM等品牌都舉辦活動，想看大票型男出沒，這期間到佛羅倫斯準沒錯。

▲劉以豪Pitti Uomo。（圖／翻攝Pitti Photo IG）

▲每年兩度的Pitti Uomo男裝展，讓世界各地的型男們大集合。（圖／翻攝pittiphotos IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

劉以豪, GIVENCHY, Pitti Uomo, 佛羅倫斯
fashion.net

熱門文章

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

懂・時尚／早春是戰場！MOSCHINO鬼超多　Chloe首度出國辦秀

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

亮･珠寶／梵克雅寶聯手日本漆藝大師　蝴蝶胸針上說故事

VANS《哈利波特》系列開賣！「死神的聖物」外套超帥、2款隱藏鞋曝光

張鈞甯戴IWC噴火戰機飛行錶，帥爆！

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！「百褶泳裙」遮肉神器

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連超可愛童鞋也有

ET Fashion

推薦閱讀

新莊2.7萬坪「宏匯廣場」2020年開幕！VR主題樂園、最強演唱會殿堂即將降臨

小房間救星！IKEA電子櫃藏「沙發+桌子+床」一鍵收納省下2.4坪

從常用「標點符號」看出性格！句號很有主見、驚嘆號愛恨分明

12星座如何對付職場惡人！獅子直接開罵、惹到天蠍最倒霉 每年焚毀超過220億元的精品！法國政府祭出法規，禁止奢侈品牌破壞環境 體力變差、聚會越來越少　在這8個時刻頓時覺得自己老了 林志玲老公AKIRA從小帥到大　是Ralph Lauren首位亞裔代言人、前女友是日劇女王 54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀 選擇障礙、情緒暴走！測妳讓情人、朋友受不了的「個性死角」 太妍公開8款「平價美妝」愛用清單　墨水睫毛膏、吸油海綿必買

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面