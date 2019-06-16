fb ig video ETtoday search mobile

約會穿搭就學《迪士尼公主》！貝兒一字領長裙優雅顯瘦，絕對迷暈男友

> >

編輯／Ping　圖／「PeiLu」（IG@pslu0423）授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，以下同。

每次都要花一堆時間在煩惱約會穿搭嗎？不想早起又不想匆匆忙忙，那麼就一定要 Follow 這位畫家「PeiLu」！時常會在IG上分享以手繪呈現的穿搭新點子，有時還會融合大家所喜歡的角色，像是這次她就帶來5位「迪士尼公主」的約會新造型，相信各位一定能被激發出更多的穿搭靈感～

＃「阿拉丁」－茉莉（Jasmine）

越來越接近夏天，一字領不僅是許多人的首選，還是約會必備的心機裝，因為一字領不只可以修飾討人厭的蝴蝶袖，還可以利用露出來的鎖骨與肩膀讓整個人看起來更瘦。如果妳想要更像茉莉公主，那麼可以搭配藍色薄紗長裙，再將頭髮編成大麻花辮，最後再用藍色的髮飾點綴。

▲迪士尼公主穿搭。（圖／IG@pslu0423提供）

＃「小美人魚」－愛麗兒（ Ariel）

夏天要幹嘛？當然是去海邊玩啊！如果到海邊約會的話，可以穿無袖短版上衣，搭配像電影裡愛麗兒尾巴一樣顏色的中長裙，再將比基尼搭在裡面，一到海邊就可以方便穿脫，大秀健身有成的身材啦～髮飾的部分可以搭配近期很流行的復古珍珠大髮夾，讓穿搭更有造型感。

▲迪士尼公主穿搭。（圖／IG@pslu0423提供）

＃「美女與野獸」－貝兒（Belle）

如果是想要到餐廳約會的話，那就一定要試試貝兒的造型，選擇連身的黃色長裙，結合一字領與收腰的設計，讓整個人看起來更苗條，搭配駝色高跟鞋與珍珠髮飾，絕對能幫你加分，用迷人的氣質迷暈男友。

▲迪士尼公主穿搭。（圖／IG@pslu0423提供）

＃「白雪公主」－白雪公主（Snow White）

想要穿的像白雪公主，就一定要掌握好紅、藍、黃三色的比例，否則一不小心就會看起來很像小丑！試試看穿上鵝黃色的長裙搭配白色上衣，外面再加上深藍色的牛仔外套，至於髮飾、耳環等小配件就可以選擇使用紅色來點綴。

▲迪士尼公主穿搭。（圖／IG@pslu0423提供）

＃「睡美人」－奧蘿拉（Aurora）

最後，如果想要跟男友去看場展覽、電影，那就一定要試試知性又充滿魅力的奧蘿拉公主造型，因為下半身挑選較為蓬鬆的紫灰色長裙，所以上衣就可以選擇比較貼身的一字領款式，除了能襯托出好身材之外，還能讓妳看起來更成熟、有氣質喔。

▲迪士尼公主穿搭。（圖／IG@pslu0423提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

插畫家, 手繪家, 插畫, 穿搭, 搭配, 約會穿搭
fashion.net

熱門文章

張智霖讚老婆袁詠儀聰明　「全佔用我的錶」

周興哲跑時尚趴未賺先花3萬7　失心瘋購物「怕媽媽發現」

3000元以下探索新北歐料理　108餐廳的「Noma流」學生也吃得起

亮･珠寶／「白雪公主」浴袍搭卡地亞項鍊無違和感　新作鈦晶當主角

新・鮮貨／南韓潮牌ADER攜手法國狐狸牌　「藍色小狐狸」超可愛

KENZO雙人組說掰掰！大學同窗組合曾開LVMH亞裔創意總監先例

放洋名模／邱馨慧游泳選手轉行　集滿4大時裝周第一人

林志玲10句愛情語錄：遇見心動的人一定要爭取，別留下遺憾

這樣做最省錢！髮型師沒教你的「5個」染護小技巧

LIFE・經典／義大利式的藝術生活　SWATCH總監起床第1件事「很浪漫」

ET Fashion

推薦閱讀

超幼稚星座TOP 5　水瓶愛裝大人「偽早熟」、雙魚最不想長大

久坐救星！韓妞瘋「袋鼠跳」，不僅下半身激瘦，連厚背肉都消了

營養師大推「減醣飲食法」吃得飽、不復胖！完整外食族菜單公開

一次可以裝10瓶！日本「小型飲料販賣機」放在房間不再被偷喝 凱特王妃根本「圓點控」！跟英國皇室學穿優雅復古風 得到另一半卻丟了朋友？注意這5點　別當「見色忘友」的姊妹 偷吃高危險星座TOP3　水瓶外遇合理化，第１名讓人猜不著 陳妍希維持10年身材的秘訣　戒咖啡、奇異果帶皮吃消水腫 約會穿搭就學《迪士尼公主》！貝兒一字領長裙優雅顯瘦，絕對迷暈男友 6款美妝新品又來燒你荷包　TOM FORD星辰唇膏超閃耀、蘭蔻粉底棒史上最控油

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面