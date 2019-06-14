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萬寶龍聯手太空人　俯瞰地球視角入名筆設計

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▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲全新星際行者全黑高級樹脂款、Doué款全金屬材質書寫工具與筆記本。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是人類登月50周年紀念，精品品牌紛紛以此為主題設計話題商品，萬寶龍（Montblanc）特別邀請曾參與4次太空任務、在太空停留時間達229天的NASA退役華裔太空人兼太空站指揮官焦立中（Leroy Chiao）合作，推出StarWalker星際行者系列書寫工具，在筆上呈現太空人從外太空凝望故鄉地球的視角。

▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲美國NASA前太空人焦立中參與設計萬寶龍書寫工具。

焦立中自學生時期就開始使用萬寶龍書寫工具，在他第四次執行太空任務時，妻子送上客製化的萬寶龍Meisterstück大師傑作系列書寫工具，進而促成此次合作，新款StarWalker星際行者系列書寫工具筆蓋上的透明藍色拱頂，漂浮著招牌六角白星，靈感正來自他從月球眺望地球從月平線升起的畫面。

▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲StarWalker星際行者系列全金屬款鋼筆，筆蓋猶如從太空鳥瞰地球的視角，26,600元。

筆夾與圓頂設計來自太空火箭形狀，而前端筆蓋與筆尾的旋轉機制如同太空人將頭盔固定在太空衣的方式，全系列共有黑色高級樹脂材質、黑色樹脂筆身搭配金屬筆蓋或前端的Doué筆款，以及全金屬的設計；萬寶龍同時推出筆記本與筆袋呼應主題。

▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲萬寶龍與韓國插畫師Jaehoon Choi合作StarWalker星際行者系列的主視覺。

瑞士名錶歐米茄（OMEGA）與太空任務關係尤其緊密，太空人阿姆斯壯與艾德林戴著登上月球的超霸「登月錶」，已成經典，今年品牌選擇復刻慶祝阿波羅十一號任務成功，在1969年製作限量18K金超霸錶送給當時服役太空人的錶款，重現原創設計，搭載防磁大師天文台認證計時機芯，限量數量與當時相同，生產1014只。

▲▼萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲歐米茄全球限量1014只超霸系列登月腕錶，1 ,130,600元。（圖／歐米茄提供）

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, OMEGA, 歐米茄
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