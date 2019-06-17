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5個最糟糕的分手方法排名　搞失蹤、白目理由...妳也中了嗎？

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

情侶之間的感情，只要出現了變卦以後，就容易有分手的情況出現，分手的過程更是令多數人煩惱的事情，雖然果斷一點會比較灑脫，但總有人難以放下，今天就收集了5個最差的分手方法排行榜，看看你最常被那個藉口結束關係，也希望各位不要以這種方法結束戀情囉！

第5名：使用訊息或電話分手

▲5個最差的分手。（圖／翻攝自Unsplash）

會使用這樣方式的人，一定是害怕尷尬或是不想面對另一半，所以才會出此下策，不過要談分手的話，盡量還是當面說會比較好，畢竟訊息或是電話都沒辦法表達最真實的反應。

第4名：藉口一堆

▲5個最差的分手。（圖／翻攝自Unsplash）

「你值得更好的」想必許多被分手的人跟提分手的人都說過這句，會說出這句話的人絕對不是一個有責任感的人，因為這些人為了要離開另一半，通常都會說出一堆讓人翻白眼的理由，說白一點就是為了護航自己，而這樣的行為相當不可取，所以各位要記得，千萬不要讓自己變成這樣哦！

第3名：漸行漸遠

▲5個最差的分手。（圖／翻攝自Unsplash）

當雙方的熱戀期一過，就很容易遇到瓶頸，所以有很多情侶沒能夠跨過這一關，有些人雖然跨過去了，但卻少了新鮮感，便會開始有了分手的念頭，不過因為害怕說出口，所以採用漸行漸遠的方式，但這樣反而變成慢性自殺，還不如坦然面對才會比較好哦！

第2名：找人充當小三，逼迫分手

▲5個最差的分手。（圖／翻攝自Unsplash）

明明就不是真的出軌，但卻找不認識的人充當第三者，進而逼迫分手，而這種行為不但讓人厭惡，也是最骯髒的手段，並且自己也會臭名遠播，各位如果要分手的話，絕對不能使用這個方法。

第1名：搞失蹤

▲5個最差的分手。（圖／翻攝自Unsplash）

搞失蹤會被列為第1名不是沒有原因的，因為不論是同學或家人，應該都不希望他們突然消失在自己的生活中吧？更何況這個人是各位的男、女朋友，所以有一天發現對方消失了，而且怎麼找也找不到的話，就可以考慮放下了，因為這個人不值得各位難過哦！

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關鍵字：

分手, 理由, 情侶, 感情, 方法, 搞失蹤, 傳訊息, 小三, 藉口, 漸行漸遠
fashion.net

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