史上最小口紅！韓妞瘋搶「膠囊唇膏」尺寸僅45mm包色也值得

編輯／Ann 圖／翻攝自BJEWEL官網、IG@damsluv

口紅是女孩們腦波弱的最佳證明，打開化妝包，藏著十幾隻都不稀奇。現在南韓美妝品牌bjewel推出一款，史上最小口紅，45mm宛如膠囊。直接解決大家的包色問題，這款全部買下也絕不浪費，還能輕鬆帶出門，女孩們手刀開搶了！

南韓美妝總是推陳出新，口紅顏色好看已經不夠吸睛，連尺寸也成為最大賣點。Bjewel此次推出口紅3件套組（約NT$770），45mm宛如藥丸膠囊一樣的大小，只比AirPods多了5mm，幾乎一樣大，放入小包包中也絲毫沒有負擔。

除此之外，3種色號也是燒好燒滿，分別是溫柔女孩們必買的珍珠粉色#01Pearly Dizzy、2019年代表色的珊瑚橘#02Coral Syrup、素顏也好上手的蜜桃色#03Pink Syndrome。質地都是水光亮面感，不顯唇紋，一秒打造豐盈的水潤唇。

#01Pearly Dizzy

這一色號建議當做潤唇膏，或是在素顏時疊擦使用。#01Pearly Dizzy帶有低調的珠光感，絕對是撩男必備口紅，打造超心機偽素顏。

#02Coral Syrup

想要好氣色的女孩們，這隻珊瑚橘#02Coral Syrup是最好的選擇，作為今年的大勢色，不論是素顏或帶妝，只要輕塗一層，就有豐唇效果，同時也能擦在臉頰上，當做腮紅使用。

#03Pink Syndrome

#03Pink Syndrome就像是一顆多汁的水蜜桃，是每個女孩都適合的蜜桃色。如果覺得全擦太過於粉嫩，也可以嘗試漸層或是咬唇的擦法，只能說這類少女色系，是春夏必備色號，也是男生最愛的口紅樣式呢！

在 Instagram 查看這則貼文 bjewel / 비주얼（@bjewel_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 3:02 張貼

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