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徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

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▲▼徐若瑄與林俊傑的Rolex勞力士。（圖／翻攝臉書）

▲徐若瑄（左）興奮購入人生第一只勞力士錶，並強力推薦身旁的錶店店員。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星徐若瑄入手人生第一只勞力士（Rolex），開心地po網秀「44歲送給自己的畢業禮物」，並大力推薦身邊的勞力士店員，會讓她如此興奮，是因為終於等到她口中「像鋼鐵人一樣帥」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，搶眼的紅藍雙色Cerachrom陶質字圈被錶迷暱稱為「百事可樂圈」，與愛錶成痴的林俊傑恰好撞錶。

▲▼徐若瑄與林俊傑的Rolex勞力士。（圖／翻攝臉書）

▲愛錶的林俊傑也沒錯過勞力士夯錶「百事可樂圈」的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶。（圖／翻攝jjlin IG）

這只讓徐若瑄與林俊傑都相中的夯錶，是勞力士去年推出的款式，除了百事可樂圈的設計吸引錶迷，五珠鍊紀念型錶帶也是一大特色，台灣定價30萬6,500元，但據悉因太過搶手，下單都得等上一陣子。

▲▼徐若瑄與林俊傑的Rolex勞力士。（圖／翻攝臉書）

▲勞力士去年推出的紅藍陶瓷圈的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶搭配五珠鍊紀念型錶帶，306,500元。（圖／品牌提供）

徐若瑄鮮少在社群媒體公開自己的名牌行頭，這回大方秀等了又等終於入手的新錶，可見對她的意義非凡，開心標註「這只錶我來說像鋼鐵人一樣帥」、「有時也要寵愛一下自已」、「值得紀念的一天」，同時力推新加坡的勞力士店員；不過整張照片還有一個亮點，原來是徐若瑄兒子Dalton「露一手」，將小手搭在她的手臂上，意外搶戲。

關鍵字：

徐若瑄, 林俊傑, 勞力士, Rolex
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