蕭敬騰少買一只香奈兒J12腕錶　「有點遺憾」！

▲香奈兒今晚舉辦J12上市派對。（影／記者張妤瑄攝）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）今晚於台北松山菸廠1號倉庫舉辦J12腕錶上市派對，邀請擔任演唱嘉賓蕭敬騰與楊乃文、昆凌、王棠云、泰國電影《模犯生》演員茱蒂蒙（Chutimon Chuengcharoensukying）與James等，都戴上最新J12跑趴，蕭敬騰讚J12運動風格百搭，但他心中仍有遺憾，「因為沒買到指針有Coco Chanel女士的J12」！

▲蕭敬騰讚J12百搭，但心中仍有小遺憾沒買到Mademoiselle J12腕錶。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

蕭敬騰口中喊遺憾沒納入珍藏的J12，是香奈兒2017年慶祝推出腕錶系列30周年的紀念款Mademoiselle J12腕錶，穿著經典黑白套裝的Q版香奈兒女士躍上錶面、雙手化作時針與分針，可愛設計讓蕭敬騰念念不忘，不過新版J12機芯開透明窗秀機芯，仍滿足他對錶款的期待。

▲王棠云（上）與楊乃文都愛J12的中性設計。（圖／記者黃克翔攝）

同場的王棠云的J12可令人羨慕極了，她除了17歲生日禮物是一只J12，老公余文樂也珍藏蕭敬騰夢幻的Mademoiselle J12腕錶，還特別將錶鍊改小送她，余文樂寵妻可見一斑。

▲昆凌一身香奈兒新裝被老公周杰倫稱讚。（圖／記者黃克翔攝）

與香奈兒關係緊密的昆凌也受邀出席，身穿工坊系列埃及風格服裝亮相，她透露：「我從家裡出發，老公（周杰倫）看過說好看，很bling bling。」收藏不少香奈兒包包的她其實也愛錶，20歲買給自己的生日禮物，正是她認為經典中的經典J12腕錶。

▲泰國電影《模犯生》演員茱蒂蒙（右）與James受邀來台參加香奈兒派對。（圖／記者黃克翔攝）

泰國電影《模犯生》演員茱蒂蒙則第二次應香奈兒邀請來台，而同部片中的演員James則是第一次造訪台灣，James期待對台灣較熟悉的茱蒂蒙能帶他遊台北，享受一下道地美食。