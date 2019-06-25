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3億元寶璣名錶齊聚　慶陀飛輪專利218周年

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 ▲寶璣於台北101專門店舉辦陀飛輪頂級腕錶展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

聽到陀飛輪錶，第一印象就是「很貴」？還是「很複雜」？細究其背景，是傳奇製錶師寶璣（Abraham-Louis Breguet）為解決地心引力對懷錶精準度影響而研發的裝置，於1801年6月26日取得專利，明日將度過218周年生日，寶璣（Breguet）總部號召全球15個國家旗下35間專賣店舉辦慶祝活動，台灣今於台北101專門店一次展出35款古董陀飛輪懷錶與腕錶，致敬寶璣大師生前共銷售了35只陀飛輪懷錶。

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲模特兒展出寶璣當代陀飛輪腕錶傑作（上），寶璣特製台北版蛋糕慶祝陀飛輪專利218周年。（圖／品牌提供，以下同）

寶璣大師於1795年至1805年歷經10年研究，才達到理想的陀飛輪裝置，原理是擺輪游絲與擒縱裝置一同裝配於自轉的活動框架中，藉由特殊旋轉結構抵消地心引力對懷錶走時的誤差，今日此裝置配備在腕錶上，與「複雜功能錶」幾乎畫上等號。

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲寶璣大師發明陀飛輪裝置是為抵抗地心引力對懷錶影響而生，此為N°1176陀飛輪懷錶。

此次寶璣在台集結包括古董與當代時計共35款陀飛輪作品，規模是全球市場之冠，價值高達3億元，顯見對台灣市場的重視。兩百多年來品牌精益求精，最引以為傲的是研發厚度僅3mm的581型超薄機芯，框架重量只有0.29克，具80小時動力儲存，運用在經典系列5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕錶、機刻雕花面盤的5377超薄陀飛輪腕錶等錶款。

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲經典系列5367超薄陀飛輪大明火琺瑯腕錶（上）5,218,000元，Marine 5887時間等式陀飛輪萬年曆腕錶，7,431,000元。

女性在寶璣亦可尋得適合的陀飛輪腕錶，包括錶徑35mm的Classique Tourbillon 3355鏤空陀飛輪錶、Classique Tourbillon 3358陀飛輪鑽錶，都在展出之列。而錶迷引頸期待的2019年新款經典系列Extra-Plat Squelette 5395超薄鏤空陀飛輪錶，9月才會在台北101舉辦的錶展亮相。

▲▼ Breguet寶璣。（圖／公關照）

▲Classique Complication 3358鑲鑽陀飛輪腕錶，3,662,000元。

關鍵字：

寶璣, Breguet, 陀飛輪
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