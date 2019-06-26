戀愛就好、逼婚也沒用的三個星座　摩羯寧缺勿濫

▲情人是否邁入婚姻，需要審慎思考與勇氣。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

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交往了一段時間，且到了適婚年齡，兩人是否結婚邁入人生新階段，是情人逃不了的討論課題，若雙方看法一致決定不婚或結婚，還繼續維持緊密關係，最怕是一方對於婚姻憧憬，但另一方卻只想談戀愛，抱持不婚主義的前三名星座分別是水瓶座、射手座與摩羯座，你或妳遇上了嗎？

▲水瓶座傾聽自己內心的聲音決定是否要與情人共度一生。

水瓶座就是不急

隨著自己的內心想法而行的水瓶座，不受傳統思想與適婚年齡的框架束縛，對於婚姻大事就是不急，只想照著自己的腳步過日子；就算是邁入婚姻，若發現無法忍受，也會果斷做出離婚的決定，婚前或婚後態度都只傾聽自己內心深處的聲音。

▲射手座就算談戀愛也需要保有個人自由空間。

射手座熱愛自由

眾所皆知，射手座熱愛無拘無束的生活，就算是談戀愛，也不喜歡被另一半綁得牢牢的，必須保有個人的自由空間。有人說婚姻是愛情的墳墓，對射手座而言，要跨出這一大步，絕對要經過審慎考慮。

▲摩羯座會全方位考量另一半能否攜手一輩子。

摩羯座寧缺勿濫

做任何事都經過縝密思考的魔羯座，對於婚姻大事當然要經過一番深思熟慮，完全展現穩重的性格。摩羯座考慮的面向很多，當中另一半是否有經濟基礎是考慮的關鍵，若沒有達到理想狀態，他們寧缺勿濫，談戀愛就行。