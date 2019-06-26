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Jolin「眼睛也跟蜈蚣的腳一樣多」　樂收12副墨鏡禮盒

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▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）

▲Jolin人氣高，各大精品品牌送禮少不了她。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

開箱時間到，這回輪到歌后蔡依林（Jolin）與綜藝天后小S，兩人都收到韓國眼鏡夯牌Gentle Monster送的澎湃眼鏡組合，打開一看讓大家都驚呆了，Jolin的禮物箱中竟裝了12副造型各有特色的眼鏡，讓她忍不住標註「眼睛也跟蜈蚣的腳一樣多，真不好意思」。

▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）

▲Jolin收到韓國眼鏡品牌Gentle Monster多達12副眼鏡的禮盒組，直呼大豐收。（圖／翻攝jolin_cai IG）

精品品牌每逢熱騰騰新品上市，必定會送給友好的明星或名媛，而節日或生日禮也少不了，多數收禮者都會在社群網站開箱，謝謝品牌的心意，也讓品牌賺得一次宣傳機會。

Jolin正是時尚圈寵兒，常是最新的名牌包、鞋上身，此次Gentle Monster送的12副眼鏡組，讓她直呼大豐收，讓網友好奇她是否在本周六登場的金曲獎，每換一套造型就配一副酷炫墨鏡。

▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）

▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）

▲小S（上）也是時尚圈寵兒，收到Gentle Moster送的家庭組墨鏡。（圖／翻攝elephantdee IG）

辣媽界代表小S也收到Gentle Monster特製的家庭組禮盒，裡面包含2副成人墨鏡與3副小孩墨鏡，讓她與老公、3個女兒都有新鮮貨可戴，當中三角形框形的墨鏡，最適合愛搞怪的她。

▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）▲▼ Jolin,小S Gentle Monster。（圖／翻攝Jolin 小S IG）

▲FENDI X Gentle Monster粉紅墨鏡（上）15,230元，The Owner彩虹顏色鏡片款8,580元。（圖／品牌提供）

今夏不僅Gentle Monster推出造型感強烈的三角框形，同屬溥儀集團引進的品牌Linda Farrow、The Owner也有多邊形鏡框搭配粉彩色調鏡片的款式，著實挑戰時尚穿搭功力。

關鍵字：

Jolin, 蔡依林, 小S, Gentle Monster
fashion.net

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