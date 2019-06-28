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絕對慘輸！千萬別跟這4個星座吵架　雙子超會講、水瓶讓你自動認錯

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▲千萬別跟這4個星座吵架。（圖／翻攝pexels）
編輯／Molly 圖／翻攝自Pexels

人與人的相處間，就算感情再好，多少都會碰到意見不同的時候，不論是朋友、家人、同事或另一半，都有可能發生爭吵，但有幾個星座，就算一言不合也千萬別找他們吵架，否則遇上伶牙俐齒的雙子或猛戳痛處的天蠍，不僅吵不贏，還自討苦吃！

處女座

感受力敏銳到出了名的處女座，有著優越的分析能力和清晰的腦袋，加上善於批評判斷的天性，真要是吵起架來，他們就會以鋒利的批判精神批得你片甲不留，甚至可以跟你纏鬥幾天幾夜，直到你認輸為止。因此，與其努力思考如何吵贏處女座，還不如好好研究怎麼避開處女座的地雷，別惹到他們。

▲千萬別跟這4個星座吵架。（圖／翻攝pexels）

天蠍座

聰明、洞悉能力佳，又帶著神秘氣質的天蠍座，是心機深沉、腹黑的代表星座之一，他們雖然愛恨分明，平常卻不太流露真實感情，只要你不犯他，一般來說，他們還懶得跟你吵，但一旦超過他們忍耐限度，天蠍就會大爆發，反擊報復你，而且是專門往你痛處猛攻，你哪裡痛就戳哪裡，絕對讓你萬箭穿心，再也不願跟他們吵了。

水瓶座

水瓶座可說是天生內建吵架技能，技術、手段都一等一的好，最會洞察人心的他們沒把握前不隨便出手。在決定和你吵架前，一定會先從360度全方位觀察你，把你大大小小細節全都摸個清清楚楚，甚至會把你怎麼犯錯的、錯在哪、為什麼會錯全都明明白白條列出來，讓你聽完就忍不住想說「我錯了」！

▲千萬別跟這4個星座吵架。（圖／翻攝pexels）

雙子座
在一般人印象中朋友很多、幽默有趣的社交家雙子座，在吵架這件事可千萬別小看他們，雙子和天蠍一樣，要是真的吵起架來一定是壓倒性的勝利，怎麼吵怎麼贏。因為雙子大多頭腦靈活、反應靈敏，又善言雄辯，吵架爭論時也能邏輯通順的出口成章，伶牙俐嘴又毒舌，一張口就能堵得你想反駁都說不過他們，只能氣悶認敗。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 吵架, 爭吵, 感情, 吵架王
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