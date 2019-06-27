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宋慧喬離婚IG「天空照」洩端倪　4個多月前就開啟限制留言功能

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▲▼喬妹IG照片洩離婚玄機。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲今年4月底泰國記者會，就被捕捉到心事重重的畫面。（圖／翻攝自IG/kyo1122，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

謠傳已久的「宋宋夫妻」離婚傳言，在今日獲得雙方證實，令粉絲們心碎不已。其實兩人的關係，從宋慧喬的IG即可看出端倪，今年2月初有媒體曝光她刪光了和宋仲基的IG照，頭像改成令人摸不著頭緒的紅色，今天更進一步發現她從4個多月前就開啟限制留言功能，目前只有她追蹤的朋友能和她互動。

▲▼喬妹IG照片洩離婚玄機。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲滿滿的一面活動代言牆，私人照片少之又少。

▲▼喬妹IG照片洩離婚玄機。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲既便婚後依然人氣旺，手邊代言不斷。

從今年初開始，即便是離婚傳言甚囂塵上，喬妹仍然馬不停蹄的工作。拍攝完韓劇《男朋友》之後，代言不間斷，從美妝跨足時尚精品，飾品、墨鏡、女鞋全包辦，以往總熱愛在IG分享生活的她，今年的動態卻變成一整面代言牆，僅有少少的私人照。

▲▼喬妹IG照片洩離婚玄機。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲各種天空照，說明了她這段時間的沉澱心情。

▲▼喬妹IG照片洩離婚端倪。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

▲宋慧喬滿足的笑容，向大家宣告她很好。

她的IG貼文被她刪到只剩79則，從今年1月底開始她開始PO天空照，從日出到日落，晴朗天空又或是烏雲密布，這些照片可能正好說明她的心情轉折。最新貼文則是4天前，她帶著甜笑且抱著愛犬說早安的照片，可能想藉由照片讓大家知道，現在的她很好。

▲即便已發表離婚聲明，兩人的結婚照依然在她的IG上。

關鍵字：

宋慧喬, 宋仲基, 離婚, ig, 宋宋夫妻
fashion.net

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