皮膚好到讓女生都慚愧！男神李鍾碩的「一日三餐」養肌術

▲想到就能敷的醒膚面膜，一瓶多效超便利。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

市面上的面膜百百種，韓系保養最近又有什麼新創意？LG 用最新發酵科技把超微細的美肌膠囊放進膏狀面膜中，當膠囊溶開就會化為乳霜狀，為肌膚注入滿滿養分。李鍾碩也經常利用這款面膜快速保養，堪稱是肌膚也需要的「一日三餐」。

根據南韓LG 的研究，都市中的大氣污染和紫外線傷害一年比一年嚴重，而且汙濁空氣中的微塵可能還會導致肌膚的發炎反應。若肌膚經常暴露在戶外，老化速度將是過去的數倍，皮膚敏感性則可能提升8倍之多。

以往的保養可能只針對單一功能，現在則需要全方位的修護，才能幫肌膚恢復健康。夏季肌膚不僅要亮白，更需要補水和修護，品牌成功研發出超微細膠囊技術，將所有營養成分包覆在面膜膏內的微細膠囊中。

面膜膏呈凝膠狀，內含大量的微細膠囊，只要將面膜推開，使膠囊破裂，就會變成白色的霜狀面膜，等待四分鐘，就能迅速提升水潤感、柔軟度、白皙度，一舉提升。

活酵保濕醒膚面膜組：活水平衡保濕潔面凝膠(正貨，180ml)+活酵保濕光澤醒膚面膜(正貨，100ml) +活水潤澤保濕亮采3件組，內含「水凝露20ml+水凝乳20ml+乳霜10ml」+活水潤澤長酵能量安瓶攜帶瓶，總價值：4280元，特價：2760元。

為呼應全球【Made Better計劃】，Kiehl’s契爾氏攜手國際知名音樂人約翰傳奇 (John Legend) 聯名推出全球限量版【亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版 50ml】以支持環境公益團體，炎熱夏季即將到來，趁機捕貨又可以同時愛地球。

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