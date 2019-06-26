fb ig video ETtoday search mobile

皮膚好到讓女生都慚愧！男神李鍾碩的「一日三餐」養肌術

> >

▲▼李鍾碩一日三餐面膜養肌術。（圖／品牌提供）

▲想到就能敷的醒膚面膜，一瓶多效超便利。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

市面上的面膜百百種，韓系保養最近又有什麼新創意？LG 用最新發酵科技把超微細的美肌膠囊放進膏狀面膜中，當膠囊溶開就會化為乳霜狀，為肌膚注入滿滿養分。李鍾碩也經常利用這款面膜快速保養，堪稱是肌膚也需要的「一日三餐」。

根據南韓LG 的研究，都市中的大氣污染和紫外線傷害一年比一年嚴重，而且汙濁空氣中的微塵可能還會導致肌膚的發炎反應。若肌膚經常暴露在戶外，老化速度將是過去的數倍，皮膚敏感性則可能提升8倍之多。

以往的保養可能只針對單一功能，現在則需要全方位的修護，才能幫肌膚恢復健康。夏季肌膚不僅要亮白，更需要補水和修護，品牌成功研發出超微細膠囊技術，將所有營養成分包覆在面膜膏內的微細膠囊中。

面膜膏呈凝膠狀，內含大量的微細膠囊，只要將面膜推開，使膠囊破裂，就會變成白色的霜狀面膜，等待四分鐘，就能迅速提升水潤感、柔軟度、白皙度，一舉提升。

▲▼李鍾碩一日三餐面膜養肌術。（圖／品牌提供）

活酵保濕醒膚面膜組：活水平衡保濕潔面凝膠(正貨，180ml)+活酵保濕光澤醒膚面膜(正貨，100ml) +活水潤澤保濕亮采3件組，內含「水凝露20ml+水凝乳20ml+乳霜10ml」+活水潤澤長酵能量安瓶攜帶瓶，總價值：4280元，特價：2760元。

▲▼李鍾碩一日三餐面膜養肌術。（圖／品牌提供）

為呼應全球【Made Better計劃】，Kiehl’s契爾氏攜手國際知名音樂人約翰傳奇 (John Legend) 聯名推出全球限量版【亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜-愛地球限量版 50ml】以支持環境公益團體，炎熱夏季即將到來，趁機捕貨又可以同時愛地球。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

李鍾碩, 面膜, 保養
fashion.net

熱門文章

準歌后造型史／蔡依林從「花枝」到「彩虹女神」　自信才是怪美的時尚關鍵

HOT・Stuff／史努比漫畫變小包　背身上無聊時隨時看笑一下

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》球鞋　看電影必穿

一招變美／邵雨薇自創「三角形」腮紅　瀏海助攻超減齡

DIOR x RIMOWA聯名款公開！行李箱變迷你包、漸層藍香檳箱美翻

除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣

「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

幫兒子治裝出心得！余文樂推出「童裝支線」大走軍事機能風

巴黎男裝周／周湯豪＆比莉拉孔劉玩自拍　坐等LV帥氣男花神降臨

徐若瑄人生第一只勞力士入手　撞錶林俊傑都願意

ET Fashion

推薦閱讀

容易招來爛桃花的3個星座女！雙魚甜言蜜語就暈船　第一名渣男養成戶

最愛偷看另一半手機的星座Top 4 ！雙子好奇心特別重、第一名控制慾太強

後來的我們才知道　那些能同苦的人，不一定能同甘

左腳巴斯、右腳胡迪！BAIT X Reebok《玩具總動員4》主題鞋款　看電影必穿 總是愛嫌棄，其實超級愛你！你的另一半星座上榜了嗎？ 劉寅娜的保養祕訣太值得筆記　6招養成身材曲線+牛奶美肌 戀愛就好、逼婚也沒用的三個星座　摩羯寧缺勿濫 除了直接擦，精華液還有這5種神用法！混入粉底、救援指緣 這6個壞習慣讓腿變粗！走路方式影響超大、連盤腿也中標 OnTheList快閃折扣LeSportsac兩折起　快搶千元旅行包、斜背包繽紛一「夏」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面