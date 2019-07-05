網傳丹麥超強「雞蛋瘦身菜單」　照著吃14天狠甩10kg

▲外食減重總讓人傷腦筋，丹麥推出超簡單雞蛋瘦身菜單。（圖／翻攝自Pinterest）

編輯 / Lily

到了穿著清涼的夏季，瘦身還是沒有進展該怎麼辦？日前丹麥國立醫院為肥胖患者製作了一份雞蛋減重菜單，據說有人連續吃了兩個星期，就狠甩10kg，重點是雞蛋烹調方式不限，想要快速瘦身的你，快來試試看！

▲雞蛋很好取得，而且烹調方式不限、超方便。（圖／Pixabay）

雞蛋一週菜單因為肥胖患者成功減重10kg而聲名大噪，當然這運用在一般人身上或許效果沒如此顯著，但瘦個3kg也是大有機會。菜單中的大量雞蛋幫助提供蛋白質和脂肪，可以延長飽足感，搭配大量蔬果促進腸胃蠕動，能加快瘦身速度。

在此提醒大家因為菜單中含大量雞蛋，請依照個人體質狀況實行，營養師建議生理期應避開執行，避免身體變得虛寒。

星期一

早餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、番茄、黑咖啡

晚餐：一顆雞蛋（不限做法）

▲牛排充滿優秀蛋白質。（圖／unsplash）

星期二

早餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

晚餐：牛排、沙拉



星期三

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：生菜沙拉、葡萄柚、一片烤土司、黑咖啡

晚餐：2顆雞蛋（不限做法）、羊肉、生菜沙拉、黑咖啡

星期四

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：生菜沙拉、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

晚餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、1片起司、菠菜、黑咖啡

▲特製的鮭魚沙拉也相當爽口。（圖／Pixabay）

星期五

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

午餐：2~3顆雞蛋（不限做法）、菠菜、1片烤土司、黑咖啡

晚餐：魚、生菜沙拉、2片烤土司、黑咖啡

星期六

早餐：2顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、1片烤土司、黑咖啡

午餐：水果沙拉

晚餐：牛排、生菜沙拉、黑咖啡

▲選擇去皮雞胸肉，就不怕發胖。（圖／unsplash）

星期日

早餐：1顆雞蛋（不限做法）、葡萄柚、黑咖啡

午餐：去皮的烤雞肉、番茄、葡萄柚、黑咖啡

晚餐：生菜沙拉、去皮的烤雞肉、葡萄柚、黑咖啡

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