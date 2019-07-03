舊版國旗引發種族議題！Nike取消美國「獨立日」紀念鞋款上架

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為了迎接即將到來的7／4美國獨立日，每年Nike都會設計相關鞋款慶祝這重大節日，不過，最近卻有消息指出，今年Nike將會取消「獨立日」Air Max 1鞋款的發售，而原因來自於前NFL（美式足球聯盟）明星球員Colin Kaepernick的勸說。

▲Nike為「獨立日」推出的鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據華爾街日報的消息指出，這雙「獨立日」主題的Nike Air Max 1鞋款，之所以會被Nike取消發售，因該鞋款的後跟處有美國早期的「Bety Ross」國旗，有可能會讓人想起當時的奴隸制度以及不平等議題，所以Colin Kaepernick才會勸Nike取消這次的發售，以免引來不必要的紛爭。

▲美國使用「Bety Ross」國旗時，正好是奴隸制度合法的時期。（圖／翻攝自Sneakernews）

目前Nike已經要求所有經銷商下架「獨立日」主題的Nike Air Max 1鞋款，並且官網以及SNKRS也不會發售，不過，為什麼Nike會聽取Colin Kaepernick的建議呢？因為去年Nike找來Colin Kaepernick擔任「Just Do It」30周年代言人時，雖然引來不少美國民眾的怒火，但Nike整體的銷量卻增長了31％，所以他說的話才會如此有份量。

▲前NLF球星Colin Kaepernick。（圖／翻攝自IG@kaepernick7）

此外，還有不少品牌因種族議題下架商品，近期最有名的就是國際精品GUCCI的「黑臉毛衣」，而當時會有這麼大的反應，可能是因為2月份為美國黑人歷史月，所以民眾對於種族議題相當敏感，並且GUCCI正好推出這件毛衣，難怪會有大批的反對聲浪出現。

▲引起爭議的GUCCI「黑臉毛衣」。（圖／翻攝自Twitter@gucci、GUCCI官網）

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