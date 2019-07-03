星．上妝／簡單4步驟，學會BLACKPINK「人間芭比」Lisa 放電眼

▲Lisa擁有讓人忌妒的魔鬼身材與天使臉蛋。（圖／CELINE)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

日前BLACKPINK的Lisa出席巴黎時裝周，成為時尚亮點，讓這位人氣女團中的「人間芭比」再掀話題。Lisa深邃的五官和出眾好身材不在話下，無論穿著任何風格都能變成行走畫報。想要和她一樣美，不妨就從她招牌的眼妝開始學起吧！

▲她的瀏海和眼線早已成為正字標記。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m)

Lisa早先曾在南韓美妝節目《Get it Beauty》示範過她私下的日常妝容，其實非常簡單呢！她的重點其實放在眼妝上，整體來說眼影和黑色眼線膠就是她的秘密武器。

▲妝容中可愛又帶點性感，引起韓妞爭相模仿。

首先她會選用橘色調入棕色，當作眉粉填補眉毛空隙，接著用淺咖啡色來打出眼窩陰影，選用漆黑色的眼線膠，從眼頭到眼尾畫上粗黑眼線，眼部部分要稍微向上拉。接著再挑一款深咖啡眼影疊在原先的眼線上，幫助模糊線條感，讓眼神看起來不那麼銳利。

▲妝容重點放在眼睛，其他部分簡單帶過才不會搶戲。

最後在沾取淺色珠光眼影打亮眼頭，藉由眼睛的明暗對比來強化眼睛深邃感。比起眼妝，頰唇部分就簡單帶過，她選用自然色的修容餅，大範圍斜刷臉部兩側，藉由陰影做出修容感，唇彩則選用帶有一點粉紅的泰奶色或是紅色調，整體均勻塗上，塑造想親一下的可口美唇。

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