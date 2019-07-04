天生油皮外，讓妳痘痘不停的5大原因！下巴額頭狂冒原來是…

▲許多人都有痘痘長不停的困擾。(圖／翻攝pexels，以下同)



編輯／Eve

受到環境氣候影響，許多女生都被痘痘、粉刺和毛孔問題所困擾，尤其是容易留疤的痘痘，更讓人煩不勝煩，想解決痘痘困擾，先來了解常冒痘的原因！除了因為皮脂分泌太旺盛外，還有下面這5大因素，快來看看你是哪一個？



1.清潔不徹底

有些人卸妝、洗臉時只專注在臉部中央，臉部外圍一圈常常冒痘，其實這是清潔不到位造成的。像是額頭、髮際線或是下巴與脖子的交界處都是很容易被忽略的區域，清潔時千萬別忘記，尤其化妝有帶到的地方，一定要做好清潔，且要記得沖洗乾淨，避免清潔品殘留而冒痘。

▲油炸物、高熱量的食品也會刺激油脂分泌。



2.飲食習慣不良

現代人飲食習慣改變，經常吃速食、零食、油炸物或辛辣重鹹、甜膩的飲食，這些食品不僅營養素不高，還會造成腸胃很大的負擔，尤其油炸物更會刺激皮脂腺分泌而促使粉刺、痘痘生成，而過多的糖分、鹽分也都會讓皮膚狀況變差，加速老化，加上飲水量過少，難以幫助身體代謝老廢物質。除了改善飲食外，一定要多補充水分，也能幫助維持肌膚平衡。

▲保養品的挑選除了注意個人膚質外，也要留意是否有致痘致粉刺的成分。



3.用到致痘或不適用的保養品

有些人清潔、飲食作息習慣都良好，但因為使用到含有致痘風險高的成份的保養品，或是不適合自己膚質的產品，因而導致痘痘萌生。除了了解自身肌膚狀況，挑選適合自己膚質的保養品，更可以在購買前查看產品是否含有致痘致粉刺成分。

4.蟎蟲引發

因空氣品質和過敏狀況增多，越來越多人開始在意塵蟎問題，塵蟎除了會導致過敏問題，也會影響到肌膚狀況。蟎蟲喜歡生長在溫暖潮濕的環境中，也常會寄生於人體皮膚較柔軟嫩薄之處，尤其臉部，因而引起搔癢、紅斑等問題，甚至會造成痘痘、痤瘡等肌膚發炎反應。

▲有些人冒痘是因壓力過大或內分泌影響。



5.內分泌影響

這種情況在女性身上比較常見，像是生理期前後，女性體內激素分泌波動較大，心理變化和壓力也會影響到內分泌系統，進而反應在皮膚狀態，產生所謂的生理痘。平時應盡量保持健康飲食和規律作息，尤其生理期更要避免熬夜，如若狀態嚴重，一定要找醫師諮詢。

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