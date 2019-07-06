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努力工作卻總被老闆遺忘？或許是你缺少這4種「心」能力

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編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

在大學畢業進入社會幾年後，你是否有發現，身旁同年齡的朋友、同事都有了不錯的成績，不是加薪就是升遷，獲得老闆的青睞，而自己明明工作能力不差，但卻總是會被老闆遺忘、不被看見呢？或許你缺少了幾項在職場上必備的「心」能力。

＃有承擔失敗的勇氣並調解壓力

世界上沒有十全十美的人，自然也不會有萬無一失的事，在工作上，你可能會遇到許多困難且阻礙你的事，這時候除了要學著變通、改變計畫，也必須要有承擔失敗的勇氣。在失敗後，學著認清並且找出原因非常重要，這樣往後，當你在面對挑戰時會變得更游刃有餘。

▲在職場上必須培養的「心」能力。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃話說出口前先試著組織好

很多人在說話時，會以第一想法直接說出，或是繞了一大圈也沒有重點，不僅容易辭不達意，還可能造成誤會。試著在說話之前釐清談論這件事的目的，並且在腦中組織好每句話的順序，以及對方會如何應對，這樣一來才能準確的表達自己的想法，並且與他人達到有效的溝通。

▲在職場上必須培養的「心」能力。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃設立底線

堅守自己的底線不只是在面對他人的誘惑時，能堅守最基本的道德原則，也是當你在工作場合遇到不同意見的聲音時，你能仔細判斷雙方的優劣與對錯，在不踩到底線範圍內，你可以做出改變或堅守原則，而不是隨波逐流，聽到哪邊的風聲就往哪邊倒。

▲在職場上必須培養的「心」能力。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃學著一個人

最後，試著學著獨處，可以讓你聽到內心的聲音，並且更了解自己。從前想做的事情，可以開始嘗試去做，以前想去的地方，可以自己踏上旅程，與自己相處過後會發現，其實你的內心非常強大，未來在職場上遇到任何事情時，都能獨當一面。

▲在職場上必須培養的「心」能力。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

內心, 職場, 內在, 心情, 生活
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