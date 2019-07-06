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到夏威夷必體驗的4件事！除了浮潛衝浪、一定要到恐龍灣搭直升機遊島

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▲夏威夷 。（圖／哈潑時尚提供）

 說到夏威夷，腦中是不是就自動浮現身穿草裙、隨著烏克麗麗的旋律悠閒搖擺著的畫面？夏威夷歷經過二次大戰的珍珠港事件，曾被日本人短暫的殖民過；1959年才正式併入美國領土、成為美國第50個州。參雜著一點日本飲食文化、美國現代特色以及夏威夷當地的風俗，夏威夷也漸漸發展出獨樹一格的風土民情。

夏威夷主要由六個島所組成：可愛島、歐胡島、摩洛凱島、拉奈島、茂宜島以及夏威夷本島。本篇為您重點整理出發前往夏威夷的旅遊需知與重點旅遊景點，今年就出發到夏威夷好好放鬆一下吧！

目前從台灣桃園機場出發，到歐胡島檀香山國際機場（HNL）有直達班機，最短航程大約為10個小時，機票價格最低台幣2萬元起。而夏威夷群島之間皆有直飛班機可以互通，航程皆不超過1個小時，機票價格約台幣3千～6千不等，建議到夏威夷的行程規劃可以至少為6天的時間、到兩個不同島嶼觀光。

另外，持中華民國護照的旅客，前往美國領土之前皆需要上網申請ESTA簽證，費用為14美元（約NT$450）這裡申請

恐龍灣搭直升機一覽歐胡島風光
恐龍灣（Hanauma Bay）因火山噴發而形成一個彎月型的海灣，此海域溫暖的海水造就豐富的海洋生態，是歐胡島上最受歡迎的景點之一！恐龍灣有各種不同的戶外活動可以體驗，除了浮潛觀賞海底生態，推薦還可以搭乘直升機一覽歐胡島風光！

直升機體驗飛行時間約為60分鐘，途中會一次經過科奧勞嶺（Ko’olau Mountains ）、鑽石頭山（Diamond Head ）、卡內奧赫的古蘭尼牧場（Ka’a’awa Valley ）等歐胡島上許多知名的景點，由直升機俯瞰風景，是種不一樣的體驗。

恐龍灣直升機導覽行程 每人299美元（約NT$9,400）

海勒卡拉國家公園看日出
位於茂宜島的海勒卡拉（Haleakalā ），在夏威夷語的意思是「太陽之家」，海拔3,055公尺的海勒卡拉火山被當地居民認為是最靠近太陽的地方，海勒卡拉國家公園也以絕美的日出美景聞名！

每個季節的日出出現的時間會有所差異，建議出發前可以上官網確認日出時間，避免錯過了日出景色。

另外，海勒卡拉國家公園觀賞日出需要事前上網預約，收費方式以「車輛」為單位。以自由行團體為例，一張票最多可以供14人小巴士進入，費用為25美元（約NT$780）

除了看日出，對於大自然動植物有興趣的旅客，在這裡看到相當多變的自然面貌，園內另外還有一區供遊客健行、露營，這一秒還走在一片荒蕪、沉靜的火山之地；下一秒又能看到灌木林鬱鬱蔥蔥、夏威夷的特有種動物，整個截然不同的風景特色！

海勒卡拉國家公園早晚溫差極大，尤其凌晨時刻氣溫會下降至攝氏10度以下，前往觀賞日出的遊客，建議一定要準備好保暖衣物！

可愛島咖啡園品嘗33種風味咖啡

美國只有兩個州在生產咖啡豆，一個是加州，另外一個就是在夏威夷了！而可愛島又是夏威夷群島中，最主要的咖啡生產地。Kauao Coffee Company 園內種植超過四百萬棵咖啡樹，製作出多達33種不同風味的咖啡豆，在這裡可以自行參觀咖啡園，也有提供咖啡試飲。

▲夏威夷 。（圖／哈潑時尚提供）

其中推薦可以嘗試「堅果」系列的咖啡，像是巧克力夏威夷豆咖啡（Chocolate Macadamia Nut）、椰香焦糖風味咖啡（Coconut Caramel Crunch）等，以上屬於中焙的咖啡豆，不論是直接當黑咖啡飲用，或加入牛奶做成拿鐵都很好喝。而且，因為是在當地產出，這裡的咖啡豆價格也比其他地區來得便宜，咖啡控有機會絕對要來看看！

登上茂納凱亞火山觀賞絕美星空
茂納凱亞火山（Mauna Kea）是所有夏威夷群島之中的最高峰，海拔4,207公尺。因位於北緯20度，低緯度的位置，除了可以觀察到北半球的天文現象，南半球的也看得到，所以許多天文機構，包含NASA都在這裡設有天文站。

有計畫登頂的旅客，建議可以先到茂納凱亞火山的遊客中心（Maunakea Visitor Information Station，約於該山峰2,800公尺處）詢問最新的天氣狀況，並且讓身體適應一下高山的環境。

遊客中心每個月的第一個星期六還另有開放觀星教學，教學從下午三點開始，課程會分享最新的天文研究！

夏威夷島上豐富、多元的文化與活動，一生一定要來旅遊一次！

文／Harper's BAZAAR　圖／IG@HAWAIISTAGRAM、KAUAI COFFEE COMPANY

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"＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

Harpers BAZAAR, 旅遊, 夏威夷, 浮潛, 衝浪, 直升機
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