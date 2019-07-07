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3招抱佛腳運動　速效養出火辣比基尼身材

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▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲夏天對女人來說就是驗收身材的時刻，還不夠魔鬼的人，現在立刻練起來！

編輯／Rose　圖／WAVE SHINE提供

夏天就是比基尼（Bikini）的季節，也是一年一度驗收身材曲線的時間！回想過去幾個月的放縱，接下來要去海邊怎麼辦？趕在驗收成果之前，用幾個急救運動抱佛腳，或許接下來要穿上比基尼能更有自信一些。

▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲過去幾個月沒努力，現在就要加緊腳步抱佛腳。

要穿三點式比基尼，腹肌、翹臀先練起來再說，抱佛腳期間必做V字捲腹與深蹲運動。 

▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供） ▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲穿三點式比基尼的人，最最需要注意的就是腹肌線條漂不漂亮。

V字捲腹：腹部核心訓練，是一個強有力的腹肌訓練動作，起身時需要較強大的核心力量，使兩端肌肉同時收縮，刺激腹部。運動期間頸部盡量放鬆，避免拉傷。

步驟1：平躺於地面
步驟2：將四肢向上舉起
步驟3：腹部用力，以手指觸碰腳尖
步驟4：再慢慢地躺回地面

Tips：保持四秒內完成一次動作，每15下休息1分鐘，建議重複2～4組。

深蹲：訓練腿部肌群的一種伸展運動之一，有助於臀部肌群力量的訓練，也可以消耗許多熱量，提醒大家深蹲時應注意「兩腳與肩同寬、腳尖朝前」、「脊椎維持一直線」兩大守則，正確做才有效。 

▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲臀部線條是能不能成為「背殺」的關鍵。

步驟1：雙腳以與肩同寬的距離自然站立；雙手向前伸直
步驟2：膝蓋彎曲，臀部向後坐，保持挺胸，
步驟3：膝蓋彎曲至90度，保持大腿與地面平行，膝蓋不可超過腳尖
步驟4：利用雙腳的力量，在背部保持直立的狀態下，慢慢回到站姿

Tips：每重複動作15下休息1分鐘，建議重複2～4組。

如果想穿這兩年最夯的復古連身泳裝，那抱佛腳時應該以腿部曲線為重點，畢竟若是大腿根部過粗，那實在不好看。建議大家必做側平板+抬腳，會有事半功倍的效果。

▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲▼夏日比基尼身材訓練。（圖／Wave Shine提供）

▲想穿連身泳裝，腿部線條很重要。

側平板+抬腳： 此動作為鍛鍊核心肌的主要動作之一，可同步鍛鍊雙腿及背部，並有效提升體力，於施作過程應保持身體平衡，將重心放在彎起90度支撐的膝蓋上，避免拉傷。

步驟1：側躺於地上
步驟2：用手肘撐起上半身，背部打直
步驟3：靠近地板的腳向後彎曲成90度
步驟4：另一腳包含腳背打直，上下移動

Tips：每10下休息5秒，建議重複4～6組。

關鍵字：

比基尼, Wave Shine, 運動, 瘦身
fashion.net

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