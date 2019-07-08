來新竹不要只知道米粉！城隍廟爆漿珍奶包、周家燒麻糬也是人氣必吃

新竹城隍廟口有夠熱鬧，而且從古至今廟口就是聚集在地小吃的好地方，快跟著編輯來看這附近有什麼好吃的吧！

西大發城隍包

爆漿珍奶包

爆漿珍珠奶茶包外皮以伯爵紅茶粉製作，內餡也用伯爵奶茶加珍珠，並搭配出香氣濃郁的口感，紅豆麻糬包也是每一口都能吃到飽滿餡料，難怪總是大排長龍，來到這一定要吃！

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

廟口鴨香飯

軟嫩不柴的極致鴨肉絲

粒粒分明的白飯淋上鴨油，再配上軟嫩不柴的鴨肉絲，簡單卻不失美味，所以在城隍廟口每日人潮絡繹不絕，連觀光客都前來朝聖。

▲（圖／美食客古哈哈提供）

梅花雞蛋糕

銅板價的古早味

熟悉的雞蛋糕最對味，一份6顆只要30元，其中，每個梅花造型雞蛋糕都飽滿扎實，簡單、傳統的雞蛋香咬一口就能感受，完全不會越吃越乾。

▲（圖／美食客ㄩㄐ提供）

苗楊冬瓜仙草絲

仙草撞奶經典消暑

夏天就是要涼一下，仙草撞奶超經典的組合怎麼喝都不膩，可以加珍珠、綠豆、紅豆等配料增加口感，另外，冬瓜仙草絲也是店家的人氣招牌喔！

▲（圖／美食客Donna到處吃提供）

葉大粒粉圓

繽紛粉圓冰

粉圓控站出來！古早味的粉圓冰只要有刨冰、糖水加粉圓就很消暑了，其中，老闆也用地瓜粉自己做的粉圓雪白剔透，搭上其他配料超級滿足！

▲（圖／美食客Zhi Yun提供）

郭家元祖潤餅

與眾不同的配料

郭家潤餅的配料跟別家不太一樣，有花生粉、豆芽菜、韭菜、蛋酥、豆干、菜脯等，並且搭配肉鬆，豆芽菜的甜脆吃起來很清爽，外皮也相當Q，來到廟口不要錯過！

▲（圖／美食客柯基亂吃吃提供）

周家燒麻糬

軟綿燒麻糬

每日現包的麻糬煮到膨脹飽滿，口感卻還是相當Q彈，如果想要現場吃老闆會幫你裹好花生粉，如果要晚點吃老闆會另外附上花生粉，買回去之後自行製作，就算冷了也不會變硬一樣很Q喔！

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

柳家肉燥飯

黑胡椒肉燥飯

肉燥飯加酸菜、香菜、黑胡椒，各位一定沒看過，因為這是新竹城隍廟前特有的口味，其中，有了酸菜和香菜的香氣更開胃，並且加上黑胡椒多了一種辛香，很值得嘗試看看喔！

▲（圖／美食客Gin提供）

圖、文／MENU美食誌

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