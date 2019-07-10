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Travis Scott X AJ6實著照曝光！擁有帆布小袋與夜光效果，細節帥翻

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編輯／Duke

知名美國饒舌歌手Travis Scott多次與Jordan Brand聯名的鞋款，幾乎都成為潮流圈最熱門的話題，其中，雙方今年就曾以「倒勾」設計的Air Jordan 1提前鎖定年度鞋款TOP 1，如今IG球鞋爆料帳號@hanzuying再度為大家曝光最新的Travis Scott X Air Jordan 6實著照，並表示今夏將會販售。

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲Travis Scott X Air Jordan 6實著照。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

全新曝光的Travis Scott X Air Jordan 6，其鞋身將採用軍綠色，並搭配黑白中底與紅色的Travis Scott標誌性細節點綴，同時這雙鞋的最大亮點為側邊的帆布小袋，似乎和先前推出的Air Jordan 1一樣，能夠用來放置私房錢等小物，此外，該鞋款的中底於暗處時，還會有夜光的效果，預期會是一雙細節滿滿聯名系列。

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲以軍綠色為主調的設計。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲右腳後跟還有Travis Scott的標誌。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲側邊的帆布小袋為重點設計，翻開還能看見笑臉圖案。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲具備夜光效果。（圖／翻攝自IG@hanzuying）

根據IG球鞋爆料帳號@hanzuying的消息，這雙Travis Scott X Air Jordan 6預計將於夏天在各大Jordan門市、指定專賣店以及Nike官網，售價為美金250元（約台幣7,500元）。相信各位看完以上的介紹後，應該會非常期待這雙鞋，畢竟，雙方聯名所推出的鞋款，不但質感好也很耐看，喜歡的朋友千萬別錯過！

即將於7月發售的第二波Sacai X Nike LDWaffle聯名系列，同樣是值得關注的焦點，因為該系列是由日本設計師阿部千登勢所主導，是一雙結合Nike LDV與Waffle Daybreak的鞋款，設計上運用了雙層鞋舌、Swoosh（勾勾）、凸出中底和聯名Logo呈現解構的概念，預計將會發售黑灰、灰白、粉綠等3色，售價為台幣5,400元。

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲Travis Scott X Air Jordan 6。（圖／翻攝自IG@hanzuying、Nike）

▲同樣讓人期待的第二波Sacai X Nike LDWaffle聯名系列發售。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

TravisScott, AirJordan6, 倒勾, 夜光, Sacai, Nike, 解構, 阿部千登勢
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