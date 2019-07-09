fb ig video ETtoday search mobile

唇膏挑色學問大！珊瑚色最白搭、雙頰泛紅「這色」千萬別挑

> >

▲▼膚色別選唇膏技巧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲依照膚色選擇命定唇，臉部印象變得更鮮明。（圖／翻攝自IG/opera_cosmetics、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

除了常說的白皮、黑肉底之外，其實每個人的膚色中都還有泛紅、偏黃等不同的呈現。也因此常遇到口碑爆紅的色號，擦到自己唇上卻顯得髒髒的窘境。選擇唇膏色號其實和服裝色彩搭配息息相關，跟著以下原則挑選就沒錯！

▲▼膚色別選唇膏技巧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

來自日本的OPERA渲漾水色唇膏，以日本專業調色技術研發6色唇膏，囊括冷暖不同色調。特別的是，經過唇溫及時間轉化後，唇色更會持續散發層次感的綺麗色澤，以下推薦給女孩膚色別的選色秘技。

▲▼膚色別選唇膏技巧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

白肌

唇膏不挑色，挑選為襯托膚色，展現好氣色為首要條件。

白卻沒氣色
過白的女生常被說氣色不好、沒有元氣，建議可擦上紅色系唇膏來提升好氣色。

白卻泛紅
若有雙頰泛紅的問題，建議搭配淺粉色系唇膏轉移焦點，使臉部印象更協調。

▲▼膚色別選唇膏技巧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

黃肌

一般亞洲女孩的膚色，挑選唇膏重點為幫助肌膚提亮，以及加強整體妝容的協調感。

暖色調基底膚色很適合搭配暖色調的杏色，或是珊瑚色。這兩色不僅能有效提亮，更能幫助黃肌打造活力感。

▲▼膚色別選唇膏技巧。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

健康肌

越來越多女孩喜歡健康膚色，健康卻又自帶光澤的膚色，最適合搭配暖色明亮的唇膏，和膚色相互輝映。

健康偏紅

建議挑選深一度的玫紅色，打造專屬的可愛性感。

健康偏黃

選擇暖色調橙橘色，更顯小麥肌的時尚感。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

唇膏, 顯白, 挑色, 肌膚
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

冠軍大爆冷！日本Cosme2019 上半年「最佳唇膏」TOP3揭曉

醫生用「番茄減肥法」月瘦11公斤　切薄片微波吃好簡單

魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年

《玩具總動員》最動人的11金句　「不要因為結束而哭泣，要為曾經發生過而微笑」 3種NG洗頭法讓你出油、搔癢又頭臭！皮膚科醫師：深層清潔不一定好 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 韓妞不節食狂瘦12公斤！4大重點「學會改變吃飯順序」 美國IKEA最新推出限量漁夫帽！一頂80元完售，炒賣價飆破15倍 別再換衣服了！研究：女性「決定穿什麼出門」一生耗時五個月 擦好擦滿！10款口碑最好「開架防曬乳」評比　CP值高500元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面