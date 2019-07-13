只要是口紅一哥李佳琦放火推薦的，絕對不會有雷，除了瘋狂試色，他還會用簡單直接的形容詞告訴你這顏色值不值得買，最近讓他在直播上大喊「OMG」、「高級」、「超有生命力」的開架唇膏就是媚比琳（Maybelline）「超持久霧感液態唇膏」。

目前的美妝直播主應該沒有人可以超越口紅一哥李佳琦吧！只要他一開直播，一個小時內可以賣出近千支唇膏，甚至曾經和馬雲一起直播PK誰才是真正的叫賣王，當然是咱們口紅一哥贏得勝利，對唇膏的形容詞豐富充滿戲劇，重點是非常實際，唇膏控們快把他當彩妝顧問吧！

媲美專櫃品質

媚比琳的底妝、遮瑕可以說是在開架彩妝裡，名列前茅的資優生，甚至有網友認為，品質根本是媲美專櫃等級，它們的超持久霧感液態唇膏更是有平價版GA的暱稱，這樣的高CP值難怪就連口紅一哥李佳琦也在直播中驚呼連連，大讚高級！

專為亞洲膚色調色

許多女孩在挑選唇彩時，最害怕的就是即使網路口碑爆表、被網紅明星的完美試色照燒到不行、但是實際擦在自己唇上就是跟自己的膚色不搭。媚比琳全新的「超持久霧感液態唇膏」專為亞洲人膚色調配全新暖色調，以磚紅色調出發，混合棕調、橘調、紅調，調和出能完美襯托亞洲人膚色。

新色主打色號

「115創業家」神祕色彩的煙燻玫瑰，強韌挺拔像帶刺玫瑰般不輕易示弱。





「117先驅者」沉穩內斂的鐵鏽磚紅色，百搭絕美，各種場合由我掌握。





「118舞者」，豔陽赤紅色展現熱情奔放、不拘小節的盎然生機。

「135旅行家」煉瓦、髒橘色中帶有漂泊不定，卻又嚮往自由奔放之感。

「210表演家」以溫潤蜂蜜奶茶色，自然裸唇演繹女性溫柔的萬種風情。

「225藝術家」輕裸玫瑰粉，展現女性多愁善感特質，滿溢浪漫溫柔情懷！

口紅一哥推薦

而口紅一哥李佳琦試色放火激推的就是「117先驅者」、「210表演家」、「220野心家」和「245追尋者」，天不怕地不怕最怕李佳琦OMG的姊妹們快筆記起來！

不僅能讓色澤顯色飽和，極輕盈的質地卻能16小時不沾杯、不掉色、不斑駁，「超持久霧感液態唇膏」的菱形刷頭結合立體凹槽的貼心設計，一出手就能掌握剛剛好的膏體、輕鬆、均勻描繪各種唇形，30秒後便能完美貼合雙唇，享受高雅絲絨感唇妝，輕鬆零負擔。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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