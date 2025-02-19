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無印良品「前開式旅行箱」新登場　熱賣香氛機變檯燈

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▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲無印良品2025年春夏新品發表會，針對各領域有不少新品，今年露營系列也有很多新單品出籠。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供

記者蔡惠如／綜合報導

台灣無印良品今（2／19）發表旗下春夏新品，長年熱賣的商品旅行箱、香氛機都有新進化，其中旅行箱推出「前開式」的新設計，能讓消費者在移動中拿取物品更容易，也依然保留招牌的煞車功能，而超受歡迎的香氛機也有新貨，結合檯燈功能更有氛圍感，兩種功能均可分開使用，簡單的外型放在哪裡都好看，大家準備買起來啦！

▲▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

迎接春夏季節，無印良品也發表即將開賣的新品，包括服飾、居家用品之外，也有更齊全的露營與寵物系列，針對尚未停歇的出國潮，行李箱以及各加工包款都有更多選擇，持續熱賣的行李箱終於推出前開式設計，配備前開口收納袋，方便存放筆記型電腦、文件與書籍等高頻率使用物品。內部設有內袋和防止蓋子完全打開的固定繩，目前僅開賣32L約是登機箱大小的款式，有米色與黑色可選擇，售價5,900元，預計4月上市。

▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

另外熱賣榜上總有位置的香氛機，今年也新推出結合照明檯燈的「無水香氛機」，無須加水即可使用，利用加壓空氣有效地擴散氣味，還能根據需求調整光源，創造出溫暖而舒適的氛圍。可直接購買MUJI無印良品販售的10ml精油使用，或是搭配附贈的精油瓶使用市售精油。適用7-15坪空間，售價1,790元，預計3月上市。

▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

因應夏季即將來臨，新款防曬系列以及涼感系列新品也登場，由台灣企劃開發兩款可依照使用情境選擇的防曬乳液與防曬水凝乳。兩款防曬係數皆為SPF50+／PA++++。另外，還有可舒緩曝曬後肌膚發紅、發熱的蘆薈舒緩凝膠，售價均為490元。涼感系列則有新品極涼身體噴霧，售價290元至390元，預計3月上市。

▲▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

無印良品目前在台門市總數為47間，預計今年至少會再新開3間分店，包括即將開幕的南港三井LaLaport，以及台中跟嘉義兩地，開幕時間未定。 

▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）▲無印良品2025年春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

▲可用拉鍊拼接起來的柔軟多用途靠枕，售價499元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

無印良品, 春夏新品, 旅行箱, 香氛機, 露營, 寵物, 防曬, 涼感

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