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TWICE Sana超仙「蝴蝶結髮飾」化身人間Prada！機場穿搭露長腿電翻網

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記者鮑璿安／台北報導

韓團TWICE日籍成員SANA（湊崎紗夏）日前被捕捉到現身機場，準備前往新加坡出席Prada ION Orchard專門店開幕活動，而她一身簡單俐落的Oversize絲絨夾克搭配短裙露出美腿，一舉一動都成為焦點。而後也以仙氣十足的蝴蝶結髮飾造型亮相，完美臉蛋讓人沉迷。

▲▼ Sana。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Sana。（圖／翻攝自IG）

▲Twice SANA日前被捕捉到現身機場，準備前往新加坡出席Prada ION Orchard專門店盛大開幕活動。（圖／翻攝自IG）

Sana身為Prada品牌大使，這次現身首爾仁川國際機場，機場時尚方面也十分有看點，以白色棉質連帽衫疊搭黑色絲絨夾克，詮釋出舒適的旅行穿搭，更以棉質短裙巧妙露出長腿，呈現完美身材比例。配件包款上，她拎上話題的皮帶包Buckle包款，呼應拋光皮革跟鞋，超有「人間Prada」魅力。

而後Sana 來到Prada ION Orchard專門店，披肩長髮上綁著蝴蝶結裝飾，超美顏值引起討論，Sana換上一身正式又典雅的造型，以2025春夏系列絲質上衣與半裙，腰間點綴上扣環皮帶元素，在優雅中傳遞俐落氣息，拎上廓形鮮明的全新Etude皮革手袋，加持出女神氣場。

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren 。（圖／品牌提供）

▲Sana演繹Ralph Lauren造型。（圖／品牌提供）

日前澳洲網球公開賽盛大舉行，Sana也受到美國品牌Ralph Lauren 邀請到場觀賽，一次演繹了多套造型，都是品牌非常代表性的學院風穿搭，身穿經典Polo背心與麻花針織開襟衫，俏皮綁在肩膀上，以藍白條紋裙裝營造出優雅清新風格。此外她還曬出了新款粉嫩色調的Polo Play Leather Tote包，可愛的菜籃包外觀搭配柔軟皮革格外有辨識度，成為重點單品，也非常適合日常疊搭。

關鍵字：

新加坡, Prada, SANA, 開幕

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