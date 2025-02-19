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4大「地雷室友」行為你遇過幾個？總是不丟垃圾只會等別人來收拾

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星座,。（圖／sbsdrama.official IG）

▲4大「地雷室友」行為你遇過幾個。（示意圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人都有合租經驗，原本以為可以和朋友自由生活，是一件美好的事情，殊不知遇到了才懂其中的心酸，讓人感嘆還是回家最好，無奈白目室友超多，以下你遇到過幾個？

# 垃圾永遠是我丟

雖然剛開始住在一起，大家有義務分擔彼此的家務，不過每個人對於髒亂的定義不同，實在無法說對方錯，只能在自己覺得髒亂的時候默默去整理、丟垃圾。不過到最後就變成，根本是比誰先看不下去先動手收拾，室友也總有無數個藉口逃避整理，果然愛乾淨的人總是傷的比較深。

# 怎麼多了一個人

說好的不能帶人過夜，總是有室友攪局，一次兩次成立之後，就變成無數次。而且帶回來還吵鬧，打擾了自己的生活，實在讓人無言，合租生活不好過，祝福大家在合租之路上都遇到好室友。

# 東西界限不清楚

分享的確是人類一大美德，不過分享多了，好像有點不對勁，到底是我的還是你的東西呢？有些室友非常喜歡問都不問就拿走東西，讓我們在關鍵時刻硬是找不到，這麼淘氣的室友總是出現在你我身邊。

# 超級沒有隱私

基本上合租就代表彼此有一定的熟悉度，不過每個人總有不想說話，只想放鬆的時刻。合租過程中遇到室友還是要社交一番，無法展現真實的自己，有時候心情不好，還要陪笑臉真的非常累，有些室友還拼命找話聊，只能說生活空間是每個合租者應該學習拿捏的事情。

關鍵字：

合租, 室友, 心酸, 挑戰, 分享

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