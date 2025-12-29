fb ig video search mobile ETtoday

話題「軟版鯊魚夾」誕生！再也不怕頂到頭皮　久戴、靠著都舒服

記者鮑璿安／綜合報導

近年鯊魚夾成為許多女生包包裡的必備單品，隨手一夾就能完成乾淨俐落的造型，既方便又好搭。不過看似實用的鯊魚夾，也常被使用者吐槽「坐靠背就卡、開車靠頭枕就痛」，甚至久戴還可能留下折痕。針對這個痛點，美國品牌推出全新概念的「軟鯊魚夾」The Cozy Clip，根本解決多數女孩的煩惱！

The Cozy Clip最大特色在於它採用可彎曲的柔軟材質製作，與一般硬塑膠鯊魚夾不同，當使用者靠在椅背、沙發或頭枕上時，夾子能隨著頭部與頸部的壓力微微彎曲，不會像傳統鯊魚夾那樣頂住頭皮，提升「久戴」與「日常生活情境」的舒適度。品牌也強調，這款設計同樣能牢牢固定頭髮，不必因為追求舒服就犧牲造型效果，適合開車、居家休息、運動或通勤等多種場合使用。

創辦人 Elena DiStefano 分享，自己原本就是鯊魚夾愛用者，喜歡它比馬尾更自然的線條與造型感，但長期使用後最受不了的就是「硬夾反覆戳頭皮」的困擾，尤其在開車時頭部靠著椅背，疼痛感更明顯。她為了找到一款「能靠著也不痛」的鯊魚夾，上網搜尋卻發現幾乎沒有相同概念的產品，進一步研究後也注意到相關安全疑慮：硬材質髮夾在意外撞擊時，可能因形狀與硬度造成額外傷害。這個發現成為她決定自己動手做的關鍵。因此，她以 3D 列印反覆打樣、測試多次，最後做出能兼顧「固定力」與「柔軟度」的 The Cozy Clip，這款主打「可彎曲、舒適、安全」的軟鯊魚夾，或許會成為下一個髮飾新趨勢。

