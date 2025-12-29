無印良品2025年熱銷排行榜公開　T恤打敗休閒鞋登上銷售冠軍

▲無印良品近期公開2025年銷量排行榜。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系居家 MUJI 無印良品今（12／29）對外公布「台灣市場 2025 全年熱銷排行」。全球氣候持續高溫成為推動銷量的關鍵，具備吸汗、涼感特性的服飾受到歡迎，親民售價的 T 恤狂賣 70 萬件奪下冠軍；現代人對「居家療癒感」與「自我興趣」的追求也持續升溫，空間芬香用品與應援收納周邊皆躍升榜單前列。

服飾配件類冠軍：男女棉混天竺圓領短袖 T 恤 售價 199 元

以價格平實、每日必備為定位，採用透氣清爽的親膚素材製成，成為消費者的常備單品，2025 年全系列年度銷量突破 70 萬件。

此品項第二名至第五名產品分別為女天竺法式袖 T 恤，售價 199 元、撥水加工舒適休閒鞋，售價 890 元、男水洗平織布舒適短褲，售價 499 元、男涼感寬版短袖 T 恤，售價 690 元。

生活雜貨類冠軍：懶骨頭沙發，成組 4,890 元起

被顧客戲稱為「坐上後就變成懶骨頭」的經典商品，憑藉能隨意調整坐臥姿勢的靈活性，2025 年全年度銷量突破 3,000 個，穩居生活雜貨類榜首 。

此品項第二名至第五名產品分別為攜帶式透明水壺 550ml，售價 350 元、充電式輕巧型隨身風扇，售價 349 元、PP 衣裝盒（橫式，深型），售價 949 元、掃除用去污紙巾 30 枚，售價 69 元 。

美容保養與芬香用品類冠軍：超音波芬香噴霧器，售價 1,790 元

今年美妝芬香類由營造居家氛圍的噴霧器奪冠。利用超音波震動擴散香氣，LED 燈還能當作夜燈使用，小容量款式在 2025 年全年度銷量突破 1 萬台。緊追在後的是空間芬香油，年銷量達 2.5 萬瓶，而溫和去角質洗面乳表現依舊強勁，年銷量逼近 10 萬條，維持去年氣勢再次超越化妝水。

此品項第二名至第五名產品分別為空間芬香油（補充瓶，200ml，木質），售價 590 元、MUJI 溫和去角質洗面乳，售價 79 元至 149 元、MUJI 溫和卸妝油，售價 359 元、米糠發酵化妝水，售價 490 元。

文具用品類冠軍：吊掛展示收納包，售價 390 元

隨著「應援文化」盛行，帶動展示型商品銷量成長，今年由具備展示、保護與攜帶三重功能的吊掛展示收納包躍居冠軍，全年銷量突破 1 萬個。這反映出消費者對 3C 依賴度提升後，傳統文具使用率下降，收藏類文具配件反而異軍突起。





此品項第二名至第五名產品分別為尼龍網眼筆袋，售價 139 元、壓克力展示盒，售價 799 元、透明管自動筆，售價 30 元、聚丙烯檔案盒，售價 469 元。

食品類冠軍：懷舊棉花糖 售價 59 元

品類冠軍仍由長青商品奪下 。使用棕色粗糖製作且無添加香料，充分展現天然焦糖香氣，2025 年銷量超過 35 萬包 。黑可可花生則憑藉台灣去皮花生與濃郁苦甜風味，以年銷超過 10 萬包的成績成為熱銷明星 。

此品項第二名至第五名產品分別為黑可可花生，售價 99 元、可可花生，售價 99 元、即食迷你拉麵 雞汁風味，售價 39 元、無添加 愛文芒果乾，售價 199 元 。

▲台隆手創館公布2025年熱銷榜。（圖／業者提供）

台隆手創館近日對外公布年度「熱銷實力榜」，從館內超過 8,000 件商品中，依實際銷售表現整理出最受消費者青睞的生活好物。入榜品項橫跨清潔、口腔保健、居家舒眠與日常用品，其中包含主打「不用刷洗、噴一噴就乾淨」的白鞋清潔噴霧，以及冬季特別受歡迎、可重複使用的立體溫熱眼罩等實用款。

▲立得清酒精擦濕巾35抽，售價65元，特價39元。

清潔類「立得清酒精擦濕巾 35 抽」拿下年度銷量冠軍，以食品級酒精製成，受歡迎關鍵在尺寸偏大，用途彈性高，從桌面、門把到日常物品擦拭都能使用，年度銷量突破 2 萬組，是不少家庭固定補貨的清潔備品，原價 65 元，現特價 39 元。

▲SUNSTAR Ora2 me微觸感牙刷-超軟毛，售價99元，特價79元。

年度熱銷款「SUNSTAR Ora2 me 微觸感牙刷－超軟毛」全年銷量突破 8000 組成為季軍，小刷頭搭配前端多叉細刷毛設計，主打溫和清潔與舒適刷感，特別受到女性與上班族族群青睞，原價 99 元，現特價 79 元。

▲AURA雅鄔樂光彩護汝髮，售價1,680元。

「AURA 雅鄔樂光彩護汝髮」以感光遮白為特色，創下年度銷量 5000 組的紀錄，標榜不需沖洗，塗上頭髮後，在日常光線下逐漸顯色，成為有白髮困擾族群回購的熱門選擇，售價 1,680 元；「極白潔鞋慕斯」以免水洗設計能快速帶走鞋面髒污，對常穿白鞋的消費者來說相當實用，售價 380 元，兩項商品同登季軍寶座。

▲極白潔鞋慕斯，售價380元。

近期低溫天氣來襲，加持晚上睡眠的「伴佳家石墨烯 3D 立體眼罩」也成榜單黑馬，可重複使用的石墨烯材質搭配立體剪裁，提升貼合度與溫熱感，全年銷量累積超過 2,000 組，成為睡前放鬆與長時間用眼族群的熱門選項，售價 299 元。

▲伴佳家石墨烯3D立體眼罩，售價299元。