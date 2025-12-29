GD近百萬貓咪耳環超可愛　珠寶世家Boucheron擄天王心

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD喜愛穿搭珠寶，佩戴Boucheron貓咪耳環。（圖／翻攝xxxibgdrgn IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天王歌手GD權志龍向來勇於挑戰不同時尚風格，對於珠寶穿搭更是不設限，除了經常別著標誌性的雛菊胸針，最愛戴滿手彩色寶石戒指與造型耳環，近日他戴上貓咪耳環亮相洩露俏皮性格，此搶眼之作出自法國珠寶品牌Boucheron，造型正是品牌寵貓Wladimir。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲Boucheron Wladimir貓咪耳環，932,000元。（圖／翻攝Boucheron官網）

Boucheron是GD珠寶愛牌之一，過去曾混搭蛇首化為水滴造型的Boucheron Serpent Bohème鑽戒及羽毛造型Plume de Paon系列鑽戒，展現他專屬的時髦風格；此次佩戴的Wladimir貓咪耳環以18K白金鑲鑽呈現貓咪萌樣，綠色沙弗萊石貓眼顯得炯炯有神，脖子處同樣點綴沙弗萊石彷彿戴上一圈項鍊，相當可愛。

▲▼ GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD表演時戴上與Jacob & Co.聯名的純銀雛菊耳環，58,800元。（圖／翻攝jacobandco IG）

GD近日愛戴的另一款耳環，是他的個人品牌PEACEMINUSONE與美國珠寶名錶品牌Jacob & Co.聯名的雛菊耳環，他的個人品牌以「少一片花瓣的小雛菊」為標誌，意指象徵和平的雛菊在現實中仍有不完美，需不斷重塑與創意綻放，今年6月兩個品牌聯手創作雛菊項鍊獲得廣大迴響，聖誕前夕再獻驚喜，發表3款新耳環，成為他近期的重要配件。

GD, 權志龍, Boucheron, Jacob & Co.

