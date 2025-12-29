迎接2026必做4件事　跨年也能很有儀式感！

▲跨年也能過得很有儀式感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新年倒數計時，即將邁向2026，你有什麼計畫呢？其實跨年不只是和三五好友相聚倒數，更是一個讓生活重新歸零、替自己充電的重要時刻。即使只有自己一個人，跨年一樣可以過得很有儀式感，讓新的一年從情緒與心態上真正開始。

#留一段專屬時間

在2025的最後一天可以可以安靜回顧這一年，無論是成就、遺憾，還是那些撐過來的低潮，都值得被好好看見。你可以寫下一段年度回顧，或列出三件讓自己感到驕傲的事，提醒自己：能走到現在，本身就是一種成就。

#設計一個象徵性的行動

讓新的一年「有意識地開始」，有人會在倒數前換上乾淨的衣服，有人會點一盞香氛蠟燭、泡一杯熱茶，也有人會在午夜時刻深呼吸三次，對自己說一句祝福的話。這些小小的動作，能讓大腦清楚知道：一個新的階段正式開始了。

#為生活做一次簡單的整理

你可以整理房間、清空手機相簿、刪掉不再聯絡的聊天紀錄，象徵把過期的能量留在舊年，替新的一年騰出空間。外在的整理，往往能帶動內在的清爽感，讓人對未來產生更多期待。

#替新年設定溫柔而具體的期待

與其給自己設立遙不可及的目標，不如選一個能陪伴一整年的關鍵字，例如「安定」、「照顧自己」或「勇敢向前」。在倒數結束後，把這個關鍵字寫下來，或輕聲說出口，讓它成為新年的內在指引。