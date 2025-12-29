fb ig video search mobile ETtoday

迎接2026必做4件事　跨年也能很有儀式感！

>

▲▼跨年儀式感。（圖／Unsplash）

▲跨年也能過得很有儀式感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新年倒數計時，即將邁向2026，你有什麼計畫呢？其實跨年不只是和三五好友相聚倒數，更是一個讓生活重新歸零、替自己充電的重要時刻。即使只有自己一個人，跨年一樣可以過得很有儀式感，讓新的一年從情緒與心態上真正開始。

#留一段專屬時間

在2025的最後一天可以可以安靜回顧這一年，無論是成就、遺憾，還是那些撐過來的低潮，都值得被好好看見。你可以寫下一段年度回顧，或列出三件讓自己感到驕傲的事，提醒自己：能走到現在，本身就是一種成就。

▲▼跨年儀式感。（圖／Unsplash）

#設計一個象徵性的行動

讓新的一年「有意識地開始」，有人會在倒數前換上乾淨的衣服，有人會點一盞香氛蠟燭、泡一杯熱茶，也有人會在午夜時刻深呼吸三次，對自己說一句祝福的話。這些小小的動作，能讓大腦清楚知道：一個新的階段正式開始了。

#為生活做一次簡單的整理

你可以整理房間、清空手機相簿、刪掉不再聯絡的聊天紀錄，象徵把過期的能量留在舊年，替新的一年騰出空間。外在的整理，往往能帶動內在的清爽感，讓人對未來產生更多期待。

▲▼跨年儀式感。（圖／Unsplash）

#替新年設定溫柔而具體的期待

與其給自己設立遙不可及的目標，不如選一個能陪伴一整年的關鍵字，例如「安定」、「照顧自己」或「勇敢向前」。在倒數結束後，把這個關鍵字寫下來，或輕聲說出口，讓它成為新年的內在指引。

關鍵字：

跨年, 儀式感, 新年計畫, 自我成長, 生活整理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水

趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水

高血糖患者必看！營養師：早餐這「5種食物」千萬別碰 情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 無印良品2025年熱銷排行榜公開　T恤打敗休閒鞋登銷售冠軍 GD近百萬貓咪耳環超可愛　珠寶世家Boucheron擄天王心 職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人 如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！ 2026年消費調查：民眾消費持續降溫　只有一件事「再貴都買單」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面