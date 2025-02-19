台灣無印良品開賣系統廚具　施工、設計全包最快6月買得到

▲無印良品2025年春夏新品發表會，發表系統廚具。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

想把無印良品廚房搬回家不再是夢想，台灣無印良品今（2／19）發表2025年春夏新品，同時也帶來更多新想法，由無印良品針對小宅、舊宅所設計的「系統廚具」將正式開賣，共有2個固定模組可選擇，其中還包括不少小巧思，像是可移動的平台、切合現有商品的設計等，當然還有品牌顏值，最棒的是連施工等都能一起談好，最快今年6月就能提供下訂服務。

對許多人來說，廚房不只是料理的地方，更是一天當中待得最久、最有生活感的空間之一。然而，台灣許多住宅的廚房往往受限於既有的系統櫃設計，無法真正符合使用需求，不是收納空間不足，就是動線不順，讓做飯變成一件麻煩事。

無印良品自2017 年起推出「MUJI RENOVATION 空間改造企劃」，直至今日已經完成了超過200個住宅、公共空間與商業空間的改造計畫。品牌表示，相較於客廳或臥室，廚房的靈活度往往最低，因此這次決定將改造計畫延伸至廚房領域，推出專為台灣住宅設計的「系統廚具」，希望能讓廚房更貼近日常使用需求。

一般的系統廚房大多採用固定式設計，櫥櫃、收納空間、流理台幾乎是一體成型，裝潢時一次規劃好，之後就很難再改變。而無印良品的「系統廚具」則採用模組化概念，讓使用者可以依照自己的需求，靈活調整收納方式，甚至未來如果有新的收納需求，也能隨時變動配置。

這項設計的最大優勢，就是與無印良品現有的廚房收納用品、料理道具高度相容。例如，櫃體尺寸精準對應無印良品的收納盒，使用者可以直接將現有的收納工具整合進系統廚具裡，讓每一個鍋碗瓢盆都有適合的擺放位置，不需要額外添購特製配件，也不會出現「放不進去」的窘境。

除了收納靈活，這款廚具還加入了「可變設計」，考量到台灣許多住宅廚房空間有限，特別設計了可移動的平台與櫃體。這樣的設計，讓烹飪時可以有額外的操作空間，而不使用時又能收起來，讓廚房保持整潔，不顯擁擠。對於喜歡料理但又受限於小坪數廚房的人來說，這樣的設計能大幅提升使用的便利性。

此外，該系統廚具也選用不易吸附油汙的材質，減少油漬殘留的困擾，標榜只需要簡單擦拭就能維持乾淨，讓打掃變得更省力。這樣的細節對於每天都需要使用廚房的人來說，無疑是一大優勢。

無印良品的系統廚具不僅講究設計與實用性，連施工細節都能一併規劃，讓想改造廚房的人可以省去許多繁瑣步驟。最快今年6月，這套系統廚具將正式開放下訂，讓人不需要大興土木，就能在現有空間內打造理想的料理環境。