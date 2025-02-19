愛吃炸物要注意！營養師曝雞排「5大健康危害」

▲雞排淺嚐即可，多吃有害健康。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉／台北報導

左手雞排、右手珍奶真的好幸福，但營養師高敏敏提醒，吃雞排不僅是變胖那麼簡單，小心血管硬化、致癌一起來，真的要吃也不是不行，營養師提醒記得去除麵衣、雞皮，可以減少澱粉與油脂攝取，不過當然少吃為妙，列舉雞排對健康的5大危害，現在瞭解還來得及。

#血管硬化

蛋白質在高溫油炸過程中，營養會被破壞，還會產生醣化蛋白質，這種物質會損害血管彈性，導致血管硬化，不僅增加高血壓、中風風險，還可能引發冠心病等嚴重疾病。

#致癌

高脂肪食物在高溫油炸時會產生 「多環芳香化合物」(PAHs）及其他致癌物質，長期攝入可能增加腸胃癌、肝癌等風險。

#易發胖

炸雞外層的麵粉或麵包粉在高溫油炸後吸收大量油脂，熱量比原材料高出 2-5 倍，容易導致脂肪堆積 引發肥胖及代謝性疾病，建議可以使用氣炸鍋或烘烤方式，減少油脂攝取。

#增加腎臟負擔

雞排的醃製過程中常使用大量鹽分，搭配油炸後的調味料，鈉含量一下就超標，進而

加重腎臟負擔、影響代謝功能，長期下來可能導致腎功能損傷，甚至增加腎病風險。

#易中風

高脂肪和高鈉量易導致血脂升高、血管收縮，進一步增加血壓，可能引發中風、心臟病等危及生命的心血管疾病。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼要怎麼吃比較健康呢？營養師建議去皮再吃，可以減少澱粉和油脂攝取；別加九層塔，因為九層塔非常容易吸油，絕對是隱藏地雷，另外雞排建議別再灑胡椒鹽，避免過多鈉攝取，如果口渴的話建議搭配無糖茶或是水，解膩之餘也健康加倍。