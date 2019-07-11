fb ig video ETtoday search mobile

「巨蟹」李榮浩與「雙子」楊丞琳　默契十足又互補是完美「嫁給愛情」的模樣

> >


▲楊丞琳點頭答應李榮浩求婚。

編輯／Rose

楊丞琳、李榮浩遠距離戀愛長跑4年，終於在今（7／11）李榮浩生日這天修成正果，楊丞琳把自己當成禮物送給他。兩人穩定交往4年，越愛越大方，李榮浩曾在演唱會舞台把楊丞琳「吻到變形」，楊丞琳也甩開自己過去「病態愛情觀」，即將成為彼此的家人，讓看著兩人一路走來的閨蜜黃小柔超感動。

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

▲李榮浩、楊丞琳曾在演唱會舞台上演「世紀之吻」畫面。（圖／資料照／記者張一中攝）

楊丞琳尋覓多年，終於在2015年找到巨蟹座的李榮浩，與雙子座的她，算是「互補類型」的情人，由於星座距離相鄰，因此兩人之間有著奇妙的感應，有一定的默契，但用能互相學習，給予對方新鮮感，讓這段愛情能有別於過往的感覺。

▲▼楊丞琳低調現身李榮浩演唱會。（圖／翻攝自楊丞琳IG、李榮浩微博）

▲依照星座來看，楊丞琳、李榮浩是個性互補、互相吸引的戀人。（圖／翻攝自楊丞琳IG、李榮浩微博）

內向敏感的巨蟹座雖與外向多變的雙子座，看似兩個完全不同類型的人，但正因為這種不同，反而對彼此更有吸引力。巨蟹渴望透過雙子得知外面世界的模樣，雙子則透過巨蟹得到安定感，或許正是這股「家」的感覺，讓李榮浩成功吸引雙子座的楊丞琳點頭喊嫁。

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書）

▲李榮浩生日這天，讓楊丞琳點頭確定嫁，是最棒的生日禮物。（圖／翻攝李榮浩FB）

巨蟹座的李榮浩與雙子座的楊丞琳，工作觀其實也很像，比如兩人在工作領域上兩人專注衝事業，少在工作場合提到彼此，放手成就彼此，讓兩人越飛越高。

巨蟹男李榮浩天性溫柔，會以楊丞琳為優先考量，「什麼都要給她最好的」，比如曾來台當人肉快遞，親手燒11道菜為楊丞琳慶生的感人舉動。天性使然，巨蟹默默的做，甜言蜜語少，但在行動上卻可以證明，楊丞琳絕對是「嫁給真正愛情」。

▲▼李榮浩人肉快遞幫楊丞琳慶生！（圖／翻攝自楊丞琳IG）

▲李榮浩曾當人肉快遞，特別來台親手燒11道菜，為楊丞琳慶生。（圖／翻攝楊丞琳IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

互補優點雖然落落長，但相處還是需要磨合，雖彼此互相吸引，但雙子座情緒起伏大，有時可能會讓敏感心細的巨蟹感到負擔，但生活也因雙子座的幽默與健談，多了許多樂趣。巨蟹座的佔有慾與控制慾，會讓喜歡自由的雙子覺得束縛，但情節不嚴重，可以透過磨合，讓彼此更有安全感。巨蟹男Ｘ雙子女的結合，即使又愛又恨，還是離不開對方。

▲▼李榮浩「世紀之吻」。（圖／記者張一中攝）

▲雙子女與巨蟹男，個性互補，能給彼此新鮮感，也能互相學習、攜手成長。（圖／資料照／記者張一中攝）

關鍵字：

楊丞琳, 李榮浩, 星座, 愛情, 兩性
fashion.net

熱門文章

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

李淳愛遲到歸咎「雙子座」　秀泰格豪雅錶戒壞毛病

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

「港澳最美千金」何超蓮卡地亞新珠寶上身

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！　獻300萬元「鑽石之王」求婚戒

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

一定要交的3種星座朋友！　完全沒心機、不爽也當面講

被分手後忍不住求和　但其實哭喊都沒用「我們早就不是我們了」 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 「名媛圈大S」夏黃廉盈比基尼超辣片　少女臉配川字肌不懼妊娠紋見客 歐陽妮妮吐槽娜娜臉大、娣娣脾氣差挨轟　她靠「釘子鞋」踢爆負面消息 韓星瘋「酪梨色」穿搭　Jennie炫腹出招跟上風潮 承諾不需永遠遵守，但要努力做到！　情人變心徵兆一句話就能看出　 HOT・Stuff／超奇葩單品！把「巨大月餅」背上街　啃過玉米當領結　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面