別亂跟流行！不適合談姐弟戀的3個星座男　天秤竟是隱性大男人

▲看似樂趣十足的姐弟戀，也不是所有人都適合。

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

演藝圈近來喜事連連，從志玲姐姐閃嫁小7歲日本男星AKIRA，到楊丞琳、李榮浩熱戀4年多修成正果求婚成功，這兩對甜蜜滿滿、邁向幸福結局的名人佳偶恰巧都是姐弟戀，一瞬間姐弟戀好像頗讓人嚮往。但其實也不是所有人都適合姐弟戀，像是有些星座男天生衝動急躁，活像任性小男孩；也有大男人主義至上、自我中心型的，如果姐弟戀遇到以下3個星座男，真的要好好考慮一下。

▲牡羊男急躁衝動，容易讓姐姐女友覺得像是任性小男孩。

牡羊座

一說到牡羊座，大家都會馬上浮現熱情、衝動、直腸子等印象，直來直往的個性讓人喜歡，但是較缺乏耐心、脾氣也比較衝，尤其討厭受拘束的牡羊男，如果交了姐姐系女友，更會顯得像是任性的小男孩，容易因為「姐姐」的管東管西覺得不舒心。加上很多女生心志都比男生更早熟，姐姐女友也很容易會覺得牡羊男太急躁、不夠懂事穩重，久而久之，彼此間相處摩擦必定不少，自然難長久。

▲大男人主義的獅子男偏好溫順柔和、聽話的小女人。

獅子座

天生有王者風範的獅子座，有很強的領導能力，也因此喜歡被人依賴，獅子男更是容易有大男人主義，本來就比較喜歡溫柔順服、喜歡撒嬌的小女人類型，所以壓根不會想談姐弟戀。就算真的遇到喜歡的年長女性，他們也希望對方的心理年齡是比較小的、比較好掌控的，這樣的對象他們才比較可能會接受，但通常這樣的「姐姐」很少見，也因此姐弟戀發生在獅子男身上的機率可說是少之又少。

▲天秤男表面看似不在意，心裡卻會有疙瘩。



天秤座

喜歡維持平衡狀態的天秤座，對於和諧、公平很在意，但天秤男其實有隱性的大男人主義，雖然表面看起來優雅高尚、風度翩翩，可心裡卻會很在意條件的對等，加上好面子的個性影響，只想讓人看到好的一面，當跟姐姐女友在一起時顯得弱勢的話，雖然嘴上不說，但心裡卻會一直有疙瘩，長久下去當然會影響兩人感情。

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