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「戽斗星球」全新6款農場造型萌翻了！小豬、綿羊太欠扭

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▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲「戽斗星球」再推第5彈！（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

編輯／Ping　圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp

受到無數扭蛋控喜愛的「戽斗星球」又來啦！此次日本扭蛋大廠「熊貓之穴（パンダの穴）」推出第5彈，全新6款動物，怪可愛的外型，一登場就讓粉絲們大喊「扭起來～」。

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲超可愛的「戽斗星球」又來啦！（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

日本扭蛋大廠「熊貓之穴」2016年推出「戽斗星球」，一登台就颳起超強的戽斗炫風，讓許多粉絲不惜砸錢也要扭到全系列才肯罷休。此次竟然跑進農場裡，幫可愛的農場動物們「長出」下巴，尤其是看到那款肥嘟嘟的戽斗豬，直接讓人理智線斷掉，好想馬上開扭（來人啊！剁手）。

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲戽斗公雞看起來特別傲嬌，嘴巴感覺翹好高～（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

第5彈的「戽斗星球」總共有6款動物，分別為馬（シャクレルウマ）、乳牛（シャクレルウシ）、綿羊（シャクレルヒツジ）、豬（シャクレルブタ）、狗（シャクレルイヌ）、雞（シャクレルニワトリ），這系列將會在2019年7月24日正式發售，每轉的售價為¥200（NT$57），有去日本的朋友們一定不能錯過喔～

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲新版戽斗動物。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

▲「戽斗星球」第5彈，總共有6款動物，將會在2019年7月24日正式發售。（圖／翻攝自takaratomy-arts.co.jp）

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關鍵字：

扭蛋, 日本, 戽斗星球, 戽斗動物, 新奇
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