頭癢又掉髮？快來巴黎卡詩「免費體驗」頭皮安瓶，超好康！

▲靠櫃頭皮檢測免費體驗，還有禮物可以拿。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

隨著氣溫升高，不僅是臉上油脂分泌旺盛，頭皮出油也讓人煩得慌！要知道美麗秀髮來自健康頭皮，除了做好日常清潔外，頭皮養護更為重要！巴黎卡詩推出為你量身訂製的頭皮精粹，敏感、出油、落髮、頭皮屑等困擾，助你輕鬆解決。

▲免費個人頭皮檢測，依照狀況挑選安瓶來對症下藥。（圖／記者曾怡嘉攝）

巴黎卡詩獨創頭皮分效青春精粹，讓你把頭皮當作臉來顧，為幫助消費者獲得個人化的頭皮肌膚美麗處方，經由設計師及專業人員為消費者諮詢檢測後，再依據不同需求，幫你挑選最適合的款式。

▲卡詩白金賦活精粹能強健秀髮，增加豐盈感。（圖／記者曾怡嘉攝）

這5大精粹分別為全新平衡精粹、極淨精粹、活髮精粹，以及白金賦活精粹及男士賦活健髮精粹。針對具敏感及油性頭皮，可使用平衡精粹，極淨精粹則能幫助抑制油脂過度分泌及頭皮屑。

而針對有落髮困擾者，建議使用活髮精粹，活化毛囊以延長髮絲生長期，減少落髮並增加髮根支撐力，而有稀疏髮困擾的人，則推薦持續使用超進化白金賦活精粹與超進化男士賦活精粹，秀髮重回濃密髮感。

▲只要臨櫃拍照打卡即可獲得扭蛋一次。（圖／記者曾怡嘉攝）

即日起至2019/9/30，只要到全台巴黎卡詩直營百貨專櫃完成頭皮檢測，即可免費體驗1整瓶頭皮安瓶，讓你親身感受它的魅力。現場與扭蛋機打卡拍照上傳，即可免費玩扭蛋機乙次，有機會免費獲得價值900元的髮膜或其它精美好禮。9/30前，持頭皮檢測與精粹試用服務券完成服務，即可再加贈巴黎卡詩試用包2個乙份。

▲還可兌換免費試用包。（圖／記者曾怡嘉攝）

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