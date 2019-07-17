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別以為另一半什麼都知道　專家教戰「長久戀情保鮮術」

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▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

▲感情是靠經營，不能光憑一時的情感。（圖／PEXELS）

編輯／借借

人性跟愛情是最捉摸不定的，無論你現在在何種狀態，《HuffingtonPost》文中的心理醫師表示，想跟另一半過得長久，不能只靠「情感」維持，而是溝通與相處，不然即使在男女朋友或是夫妻關係，都會失衡而發生問題，幾個原則最好要知道。

即使再忙都要約會
兩個人可能因為上課或工作，各忙各的有時候就犧牲了相處時間，但約會絕對是維持感情甜蜜的關鍵，不一定要吃大餐或是份盡心思排很多活動，像是有時候散個步、喝杯咖啡或者是一起運動，都能建立一種「連結」。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

▲約會是兩人最寶貴的相處時機。（圖／PEXELS）

不要以為另一半該什麼都要知道
很多人抱怨對方不了解自己，事實上大部分人都不能達到「真正貼心」的標準，另一半也是人，不是你肚子裡面的蛔蟲，如果有什麼不喜歡或看不過去的地方，不要再製造更多衝突或冷淡以對，認為對方「應該要知道了吧」，直接說出來最有效也比較快。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲別總認為對方一定要懂你的暗示。（圖／PAKUTASO）

別一直堅持自己是對的
兩個人有爭執，即便自己是比較對的地方，也不要硬把他打到地上完全擊倒才甘心，這不是你商場上競爭的對手，而是你所喜歡的人，感情中「完全佔上風」也不代表一定會獲得好處，放下身段才能真正化解衝突。

爭執不下最好先恢復冷靜
兩個人在火爆的狀態下是無法解決問題的，只是一昧情緒性的攻擊，反而讓情況更膠著，先冷靜的一方不代表比較吃虧，反而更容易看清問題所在。

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲先冷靜才能解決問題。（圖／PEXELS）

碰到問題，誠實面對
如果兩方出現了困難或問題，誠實面對絕對是最好的辦法，說出自己的感受，再討論如何解決，延遲溝通只是放費自己與對方的時間，既然事情很麻煩，拖時間不會讓他更容易被解決。

▲戀人,情侶,兩性,感情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲出現問題時誠實以對，不要再撒謊導致無法收拾。（圖／PEXELS）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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