《獅子王》太夯　辛巴人字拖鞋、親子裝全出籠

▲巴西人字拖品牌Havaianas推出《獅子王》電影系列鞋款，特別設計親子款式。（圖／Havaianas提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

適合闔家觀賞的迪士尼電影版《獅子王》熱映中，除了迪士尼自家商品，各品牌推出的周邊商品選擇豐富，巴西人字拖品牌Havaianas即搶搭這股熱潮，特別推出親子鞋款式，讓電影中講述父子傳承的意義延伸至戲外，親子可穿同系列夾腳拖度過炎炎夏日。

▲獅子王系列兒童款人字拖鞋850元，成人款950元。

Havaianas以動畫版《獅子王》中辛巴與彭彭、丁滿的歡樂友誼，以及插曲《Hakuna Matata》為設計主題，同時傳遞今年Let’s Summer歡樂的品牌概念，創作充滿趣味的大朋友與小朋友人字拖，共有兩種款式，分別以神秘叢林色調為底，呈現彭彭與丁滿對望的逗趣模樣；或是熾熱太陽配上草原的黃橙色調為主色，凸顯幼時辛巴的萌樣。

▲Uniqlo也推出獅子王系列親子裝。（圖／翻攝Uniqlo官網）

《獅子王》影迷不僅有親子人字拖鞋可穿，亦有親子裝可以搭配，Uniqlo以「Circle of Life」為主題，推出獅子王系列UT，無論是爸爸、媽媽、小男孩或小女孩，都有多款UT可配成家庭服。媽媽別忘了還要搭配首飾，丹麥飾品品牌Pandora與迪士尼合作多年，當然沒錯過夯片《獅子王》，打造一件件將劇中經典畫面濃縮在墜飾上的新作，相當應景。



▲Pandora與迪士尼合作多年，為電影《獅子王》推出全新飾品。（圖／Pandora提供）