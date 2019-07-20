fb ig video ETtoday search mobile

《獅子王》太夯　辛巴人字拖鞋、親子裝全出籠

> >

▲▼ Havaianas 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲巴西人字拖品牌Havaianas推出《獅子王》電影系列鞋款，特別設計親子款式。（圖／Havaianas提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

適合闔家觀賞的迪士尼電影版《獅子王》熱映中，除了迪士尼自家商品，各品牌推出的周邊商品選擇豐富，巴西人字拖品牌Havaianas即搶搭這股熱潮，特別推出親子鞋款式，讓電影中講述父子傳承的意義延伸至戲外，親子可穿同系列夾腳拖度過炎炎夏日。

▲▼ Havaianas 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Havaianas 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲獅子王系列兒童款人字拖鞋850元，成人款950元。

Havaianas以動畫版《獅子王》中辛巴與彭彭、丁滿的歡樂友誼，以及插曲《Hakuna Matata》為設計主題，同時傳遞今年Let’s Summer歡樂的品牌概念，創作充滿趣味的大朋友與小朋友人字拖，共有兩種款式，分別以神秘叢林色調為底，呈現彭彭與丁滿對望的逗趣模樣；或是熾熱太陽配上草原的黃橙色調為主色，凸顯幼時辛巴的萌樣。

▲▼ Havaianas 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Uniqlo也推出獅子王系列親子裝。（圖／翻攝Uniqlo官網）

《獅子王》影迷不僅有親子人字拖鞋可穿，亦有親子裝可以搭配，Uniqlo以「Circle of Life」為主題，推出獅子王系列UT，無論是爸爸、媽媽、小男孩或小女孩，都有多款UT可配成家庭服。媽媽別忘了還要搭配首飾，丹麥飾品品牌Pandora與迪士尼合作多年，當然沒錯過夯片《獅子王》，打造一件件將劇中經典畫面濃縮在墜飾上的新作，相當應景。

▲▼ Havaianas 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲Pandora與迪士尼合作多年，為電影《獅子王》推出全新飾品。（圖／Pandora提供）

關鍵字：

獅子王, Pandora, Uniqlo, Havaianas
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

「富察皇后」萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」　露美背性感完勝

溫柔女才是天菜！　巨蟹男想被秀秀、魔羯男靠她持家

亮･珠寶／Chaumet成冠冕大師　從拿破崙之妻展開傳奇

大S、全智賢都愛Gentle Monster墨鏡　果凍色、極端鏡面尺寸最夯 宋慧喬賞摩納哥美景、看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊 貝克漢寵女治裝不手軟　哈珀穿各品牌最新洋裝玩耍 潘瑋柏戴586萬「錶王」洩品味　陪媽媽的行頭也不簡單 周董時尚好貨多　哪能錯過奢華銀飾的帥墨鏡！ 台北電影節／林依晨與隋棠PK美背　婚戒愛牌珠寶加持驚艷紅毯 台北電影節／徐若瑄不老女神至霸紅毯　張榕容像跳國標舞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面