開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星

編輯／JJ 影、圖／ETtoday攝

平常省吃儉用、買個化妝品都要三思而後行的小資女孩們，現在有便宜可撿啦！到7／27以前，台北統一時代百貨有歐美開架化妝品的特賣會，本身價格就不貴的開架彩妝，現在更是打到骨折，雖然色號、款式不齊全，但是其中也不乏許多熱門商品，絕對可以挖到寶～

▲歐美開架化妝品特賣會限時12天。（圖／翻攝自統一時代官網）

此次特賣會商品以L'OREAL、MAYBELLINE、NYX為主，保養品的部分則有VICHY多項商品，也有些許L'OREAL的保養系列，全部都是百元價！商品搶購的速度很快，不過活動還有一個禮拜，大家還是可以碰碰運氣喔！今天就先來帶大家逛一圈，看看有哪些必買的吧～

＃L'OREAL無暇誘潤粉底液 NT＄150

網評非常好的一款粉底液，適合混合肌，現場有白皙色與健康色可以挑選，原價NT＄530，特價只要NT＄150，太划算！

＃MAYBELLINE 夢幻奇蹟無暇嫩粉餅NT＄150、清透嫩全效8合1粉餅NT＄100

夏天最適合用粉餅上妝，夢幻奇蹟系列是乾肌都可以放心使用的，出油後會是漂亮的奶油肌，而粉紅盒則是媚比琳最經典的8合1粉餅，只要佛心的一百塊。

＃純淨礦物鑽白光透CC霜 NT＄120

適合學生、上班族早上可以迅速提升氣色，這些商品現在都已經推出全新升級版了，不過舊款囤起來還是很好用～

＃MAYBELLINE 眼唇卸妝液 NT＄80

像眼唇卸妝液這種消耗品，累積下來用量很大，趁現在百元有找的價錢，囤個五、六罐回家也不為過。

＃L'OREAL 金管唇色訂製唇膏 NT＄120

現場色號有很多，不過有些是分散擺放，眼睛放亮一點的話也會發現超熱門的色號！像這款618磚情玫瑰色，就是超適合秋冬的磚橘色，非常好看。

＃MAYBELLINE 唇膏 NT＄100～120

媚比琳的唇膏顏色多、CP值高，尤其是近幾年推出的唇彩，不論是調色還是質地評價都是很高的，幾乎不會踩到雷，這次特賣會現場就有非常多系列，像是光療鏡漾唇釉系列、琉璃精油唇膏等等系列都有。

＃NYX

另外，賣場中也有部分NYX的商品，唇彩系列的數量很多，尤其是土色、暗黑系顏色，價位也都落在NT＄120左右，非常值得入手。

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