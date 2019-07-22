▲賈桂琳甘迺迪（右）戴第二任丈夫歐納西斯送給她的40歲生日禮物月球耳環。（圖／翻攝sothebysjewels IG）

記者陳雅韻／台北報導

20日是美國阿波羅11號登月任務50周年，這項歷史性大事件，當時也成為時尚圈的設計主題，60年代時尚代表人物「賈姬」賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）便在40歲生日時，收到第二任丈夫、當時世界首富「希臘船王」歐納西斯（Aristotle Onassis）委託希臘珠寶設計師Ilias Lalaounis打造的月球耳環。

▲歐納西斯委託希臘珠寶設計師Ilias Lalaounis打造的月球耳環。（圖／翻攝sothebysjewels IG）

賈桂琳甘迺迪的藝術與時尚品味備受推崇，《倫敦晚報》曾評論：「賈桂琳給了美國人最缺乏的一種東西，皇室的威儀。」歐納西斯懂得她的喜好，向擅長金工的珠寶設計師Ilias Lalaounis訂製呼應人類首度登月大事件的耳環，Ilias以迴旋線條代表月亮軌道，懸掛造型如登月艙輪廓的珠飾，尾端垂墜鑲嵌紅寶石如表面凹凸不平月球的金球，深得賈桂琳喜愛，此件作品已於1996年由蘇富比（Sotheby’s）拍賣。

▲賈桂琳甘迺迪的時尚品味備受推崇。（圖／PIAGET提供，以下同）

伯爵（PIAGET）一只翡翠面盤、橢圓造型腕錶，也是賈桂琳的貼身物，她於1965年收藏此款充滿60年代特色的錶款，錶圈鑲嵌24顆美鑽與4顆碧璽，搭配伯爵招牌的黃K金錶帶，集優雅與貴氣於一身。

▲賈桂琳甘迺迪於1965年收藏的伯爵橢圓形珠寶錶。

時至今日，伯爵這只被暱稱為「賈姬錶」依然耐看，也啟發品牌創作Extremely Lady系列橢圓造型腕錶，運用「宮廷式雕刻」金工技藝於金質錶帶上呈現「霜花」、「毛皮」或「木質」圖案，搭配珍珠母貝、綠松石、青金石、蛋白石等寶石面盤。本月28日將是賈桂琳甘迺迪的90歲冥誕，這位「永遠的第一夫人」的時尚風範，仍深深影響世人。

▲伯爵Extremely Lady系列搭配毛皮紋金質錶帶腕錶，青金石面盤款（左）1,960,000元起，珍珠母貝面盤款1,750,000元起。