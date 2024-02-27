營養師教「心理學減肥6秘訣」輕鬆控制食慾：選對餐具顏色更有效

▲營養師分享，選對碗盤餐具顏色能幫助控制食慾。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

很多人減肥時其實都知道要少吃多動，但就是常難以控制食量、容易失控，一不小心吃太多，導致壓力很大，之後出現反彈暴食吃更多。營養師Tun就在小紅書上分享有效幫助減肥的6個飲食心理，這些方法都來自心理學原理，可以幫你輕鬆控制食慾，瘦身速度再提升。

＃換小碗盤



碗盤的大小對食量的影響很大，人在吃飯的時候會不自覺地找參照物，換小碗或小盤能幫助降低約14%的食量。比如你每餐的飯量是一碗米飯，若把碗換成小一點的碗，看起來好像量差不多，但實際上容量只有原來的2/3，自然而然就會吃得少一點。

＃使用冷色或深色的餐具



顏色是具有暗示性的，像是麥當勞、肯德基等速食店都喜歡用紅色和黃色，還有些快餐品牌喜歡用橙色，這些顏色是食物本身的顏色，容易刺激人的食慾，讓你不自覺中吃得更多。

而很多日本料理品牌的餐具顏色會選擇比較冷色調的，特別是餐盤，都會用像是藍色、棕色、灰色等冷色系顏色，這類顏色可以有抑制食慾的效果。

＃找個吃飯速度慢的「飯友」



和吃飯很慢的人一起吃飯，最大作用就是在提醒自己吃慢一點。很多體重超標的人，吃飯時喜歡狼吞虎嚥，這樣吃嘴巴雖然吃得很開心，但身體還沒來得及向大腦發出信號，而當大腦接收到信號的時候，其實你已經吃下過量的食物、吃撐了。所以吃飯的時候一定要慢慢吃，細嚼慢嚥。

＃使用分格餐盤



應該很多人都有類似經驗，跟家人朋友吃飯或外出用餐的時候，常會沒意識到自己吃了多少，但是使用分格餐盤就能幫助很好地控制每一餐攝入的總量。

但有些人可能會顧慮，有時外出用餐時不方便自帶分格餐盤，營養師表示可以用替代方法，外出用餐的時候，你可以把每一道想吃的菜、想吃的份量，先夾到另外的小盤或碗裡，不要邊夾邊吃，這樣也能很好地控制攝入的飲食總量。

＃挑選「難吃」的食物

「難吃」的食物並不是指不好吃，而是吃起來相對比較麻煩的食物，像是想吃點核桃解解饞的時候，如果是去好殼的核桃仁，你可能一把就一口，一下子就吃完一袋；但如果是帶殼的核桃，剝一個要花幾十秒～1分鐘，你可能吃幾個也就停下來了。

＃專心吃飯



很多人喜歡邊追劇邊吃飯，或邊滑手機邊吃飯，感覺很下飯，不知不覺就吃撐了。因為你的注意力沒有在吃飯上，很難感覺到身體給你的訊號反應，所以容易一直吃，直到胃飽到很難受，你才察覺到原來自己已經吃撐了。