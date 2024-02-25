冬季是減脂黃金期！營養師教「搭配3關鍵」更有效：泡澡也有用

▲營養師表示冬天是減脂黃金期，做好3大關鍵更有效。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@babebani

寒冷的冬季，讓人時不時就想吃火鍋、吃些高熱量的食物，食慾也變得更旺盛，一不小心就發胖，只好自暴自棄想說等到春天再減肥。但PMC百醫生技營養師鄭秀卿指出，研究顯示，其實寒冷的冬季是減脂黃金期！她就建議可把握冬季運動基礎代謝率較高的絕佳時機，搭配充足睡眠、對的營養攝取，把握好這3點關鍵，就能讓瘦身有事半功倍的效果。

＃冬天更要運動



冬季的基礎代謝率比夏季高5%，這就是為什麼冬季運動的雕塑效果更好。

＃挑對食物



冬季身體裡的血清素會下降，讓人想吃東西，適時補充鎂元素能提升血清素，像是沒有調味的堅果、黑巧克力都很適合；也可多吃富含維生素B的紅肉、綠葉蔬菜、奶製品、全穀類食物也有幫助，像是深受健身族喜愛的紅花籽油CLA也很適合，可提高代謝幫助肌肉生成，從體質下手。

＃維持良好的生活型態



養成良好生活習慣，不要熬夜，更別節食，以免壓抑瘦素分泌；同時要注意保暖，研究顯示，冬季人體體溫每上升1°C，代謝率就會提高12%，多喝溫熱水、泡腳或泡澡保持身體暖和就是正解。

鄭秀卿更補充說明，想要輕鬆瘦、不容易發胖的關鍵就在「基礎代謝率」，而在國際上許多研究都顯示，紅花籽油中含有共軛亞麻油酸CLA，CLA可以減少體內脂肪，並保留肌肉組織在身體中的比重，因此在歐美非常盛行，特別受到健身族關注與追捧。

鄭秀卿也說明，CLA是亞麻油酸的共軛異構物，屬於天然、對人體有益的不飽和脂肪酸，由於人體無法自行合成CLA，只能另外攝取，而目前CLA含量最高的食用植物油就是紅花籽油。想減肥又很忙碌的人，就很推薦可以攝取紅花籽CLA，補充共軛亞麻油酸CLA。