盤點泰國旅遊必買小眾牌！Sretsis連Lisa也愛穿、枕頭包CP值超高

記者鮑璿安／綜合報導

今年（2024）5月10日前台灣遊客前往泰國旅遊免簽，因此泰國成為許多民眾的度假首選，其實近年來泰國流行文化強勢崛起，在時尚領域方面也創造不少話題，本篇就盤點小眾的泰國時尚品牌，時髦到連Blackpink成員Lisa也親自演繹，打造百變穿搭風格，千萬不能夠錯過！

▲Blackpink成員Lisa一穿就引爆話題的泰國小眾服飾 Sretsis 。（圖／品牌官網、Lisa IG）

1.Sretsis

受到韓團Blackpink成員Lisa一穿就引爆話題的Sretsis ，是由三姐妹Pimdao、Klyduen和Matina在2002年創立，Sretsis的設計語彙鮮明深刻，主要操刀設計的Pim Sukhahuta畢業於紐約Parsons設計學院，更在Marc Jacobs實習過，因此擁有中西結合的多元審美。Lisa就曾演繹過Sretsis刺繡外套，以東方版型點綴上新穎的蝴蝶、花卉刺繡，格外吸引人。

2.Maison G

▲創立於2018 年的手袋品牌Maison G 打造Bedy Bag。（圖／品牌官網）

▲Maison G出其不意的廓形非常吸引人 。（圖／品牌官網）

創立於2018 年的手袋品牌Maison G對許多人而言還比較陌生，品牌擅長以建築雕塑作為設計靈感，打破大眾對於手提包的既定印象，注入意想不到的輪廓和質地，旗下最有名的款式Bedy Bag外型就像一顆枕頭，圓潤又凹凸的包身充滿辨識度，價位約為台幣6,500元，令人愛不釋手。

3.Gentlewoman

▲Gentlewoman繽紛Y2K風格 。（圖／品牌官網）

Gentlewoman早就是許多遊客的必買品牌之一，在曼谷商圈有多家分店很好入手，大容量的帆布袋配上品牌Logo，打造簡約質感，帶回台灣背也毫無違和感，品牌也有服飾、配件等選擇，值得一逛。

4. Landmee

▲Lisa穿上泰國在地品牌Landmee荷葉邊上衣 。（圖／品牌官網）

▲Landmee被封為仙女牌， 擁有70 年代復古典雅風格 。（圖／品牌官網）

具有仙氣夢幻風格的Landmee，Lisa同樣親自演繹過品牌服飾，Landmee 擁有70 年代復古典雅風格，為標誌性的連身裙添上亮麗的碎花和蕾絲元素，穿起來格外有甜美態度，而且Landmee在曼谷暹羅廣場也有實體店，逛起來非常方便。