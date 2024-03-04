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性生活更美滿！營養師籲：35+男性多吃番茄、海鮮　

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▲▼營養師男性多吃番茄、海鮮　助性生活美滿　 。（圖／Unsplash）

▲補充番茄能幫助增加精子活動力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作壓力大、肥胖、運動量不夠，都容易間接導致性生活不美滿，營養師高敏敏表示，「心有餘而力不足」不只好發在中年男性身上，越來越多年輕人都有此困擾，長期下來也容易影響夫妻生活，她也分享男性35+請注意補足以下營養素，晚上不再垂頭喪氣。

#茄紅素

營養師高敏敏分享，茄紅素本身就有抗氧化、消除自由基的功效，但同時也能維持攝護腺健康，讓精子活動力、數量都增加，建議可以從聖女小番茄、牛番茄、西瓜、紅椒等食物中取得。

▲▼營養師男性多吃番茄、海鮮　助性生活美滿　 。（圖／Unsplash）

#精氨酸 

經常看到報導指出，補充精氨酸能夠幫助重振雄風，其實精氨酸就是胺基酸的一種，但是身體沒辦法製造，只能透過飲食來補充，簡單來說，它其實是一氧化氮的前驅物，可以幫助血管擴張，當血管擴張後，血液循環就會變好，進一步改善男性的血液循環，多攝取優質蛋白質，像是雞肉、牛肉、蛋、海鮮等食物都可以吃到。

#鋅

男性的精子中含有鋅，缺鋅會使精子數量減少，導致性慾減退或是性功能障礙，建議可以從攝取南瓜籽、生蠔、蛤蜊、小麥下手。

▲▼營養師男性多吃番茄、海鮮　助性生活美滿　 。（圖／Unsplash）

#Omega-3

Omega-3 可增加精子數量，並促使血液流向生殖器，同時提高血清睪固酮的濃度，進一步減少性功能障礙的機率，建議可以多攝取鮭魚、鯖魚、核桃、紫菜等食物。

#香蕉、紅莧菜、豬肝

別以為孕婦才需要補充葉酸，營養師高敏敏說明，當男性體內葉酸不足，也會影響到生育力，建議平時可以補充香蕉、紅莧菜、豬肝，幫助提升提升精子穩定度，增加精蟲活動力、精子數量。

▲▼營養師男性多吃番茄、海鮮　助性生活美滿　 。（圖／Unsplash）

#維生素B群

B群可以提升精神，同時幫助代謝及能量轉換，可以從補充豆製品、糙米、菠菜、牛奶著手。

▲▼營養師籲35+男性海鮮番茄多吃。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏也補充說明，以上食物適量補充即可，才能達到真正的營養均衡，除了食物外，建議也能搭配重量訓練，可促使分泌睪固酮、維持性功能正常；有氧運動像是慢跑、游泳、騎腳踏車也可以提升體力、降低勃起障礙。

關鍵字：

營養, 健康, 男性, 性生活, 精力

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