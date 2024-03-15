《體能之巔》女神沈音燈食量比男生大！體脂11%還有超狂腰臀比

▲參加《體能之巔》爆紅的南韓健身女神沈音燈許多女生羨慕的精實好身材。

記者張毓容／台北報導 圖／記者黃克翔攝、品牌提供、翻攝沈音燈IG

南韓健身女神沈音燈擁有甜美臉蛋和線條結實分明的好身材，去年參加Netflix實境秀《體能之巔：百人大挑戰》後人氣再暴漲，紅遍全亞洲。近日她就受邀來台為「adidas女子動能基地」擔任開幕嘉賓，不僅自曝私下愛吃美食，一到台灣就狂吃，食量更比一般男生還大，但她天天跑步加上各種運動，體脂率常年維持在11%～13%，還有著凹凸有致的超狂腰臀比，分享運動帶來健康、好體態的正向循環。

原本職業為健身教練而後成為百萬訂閱YouTuber的沈音燈，不僅有著清晰可見的腹肌、渾圓蜜桃臀，連手臂、肩背的肌肉線條都十分精實。首次在台灣參加公開活動的她，以adidas紫色運動套裝搭配最新SUPERNOVA系列跑鞋現身，大方展現被許多女生認為完美的緊實好身材。

一談到來台感受，熱愛美食的她就自曝活動前一晚才抵達台灣，立刻就吃了不少美食，像是晚餐吃的米其林餐廳套餐，她就大讚從開胃菜到甜點都非常完美，她更拿出照片猛誇脆皮燒肉和芒果甜點都讓她驚呼「太夢幻了！」吃到感覺很幸福。但也因為吃的太多，讓她一回到飯店就帶著剛收到的SUPERNOVA跑鞋直奔健身房去跑步，就連活動當天早上也先去健身房跑步，讓她笑說來台灣不到12小時內，新鞋的「里程數」就已跑了9～10公里。

她也分享，只要吃了大餐或吃多了，她就會增加運動量，但因本來的運動量就很大，所以平時的食量也比一般男生吃得還多，她更笑說「因為消耗很多熱量，消化得也快，很快就會肚子餓，像現在已經餓肚子了」。

而針對大家好奇的體脂率，她透露目前體重約52公斤，體脂率則是11～13%，這個狀態已經維持10多年了，包含參加《體能之巔》時也是這個體重和體脂率。她表示不會勉強自己做運動，運動已變成她生活的一部分，「我真的很熱愛運動，就是一直堅持運動，讓我變得健康了，也讓我體態變好，健康、體態變好就讓我更有動力繼續去運動，這是非常好的循環。」

像是她每天至少跑步30分鐘，已經維持10年以上，現在更會趁著出國旅遊的時候，起床第一件事就是出門跑步，邊關注自己的呼吸、跑步姿勢，邊感受風吹、嗅聞著大自然的新鮮空氣，讓她覺得很幸福，而陷入慢跑的魅力中，也讓她開始有挑戰馬拉松的念頭。

訪問中被問到最滿意身上哪個部位，是否還有想加強的部位，沈音燈透露自己喜歡全身整體的balance，不會針對某一個部位去做運動，「我不太喜歡針對某一處特別去做，喜歡整體的均衡和協調，通常都是整體運動」。但她也對自己的腰臀比很有信心，「整體來說我的身體算是比較纖細的，腰線和屁股線跟一般人比起來我比較纖細一點，但其實我的屁股沒有很大，是因為腰比較細，所以屁股看起來相對大一點。」語畢更站起身讓大家看看她的腰臀線條，完美比例讓現場眾人羨慕不已。

adidas為持續鼓勵女性展現運動活力，在台北捷運中山站心中山線形公園打造了內建多項互動體驗設施的「adidas女子動能基地」。現場除了展出SUPERNOVA、ADIZERO兩大跑鞋家族，更首度推出「RUN LAB -3D動態跑姿分析」，透過3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者表現，協助每位跑者找到最適合自己的命定跑鞋。即日起至3月24日期間限定免費體驗，活動期間內參與現場活動，還可獲得限量精美好禮。

「adidas女子動能基地」在台北捷運中山站心中山線形公園，自3/13(三)~3/24(日)共12天，帶來多項互動體驗設施，更首度推出「RUN LAB -3D 動態跑姿分析」跑者服務，透過 3D 動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者

▲日本性感女神三上悠亞來台為內衣品牌活動站台，以甜美笑容搭配中文打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

除了南韓女神，近日日本知名內衣品牌PEACH JOHN為歡慶成立30周年，台日聯手推出一系列慶生活動，更請來品牌好友日本女神三上悠亞親自來台參與發表會，近期經常到訪台灣的她，一現身就以甜美笑容搭配中文打招呼，感謝台灣粉絲的支持，讓現場粉絲激動不已。活動中她除了大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣，更自曝自己約會時的內衣會刻意上下挑選不同套搭配，其中暗藏小心機。

被問到美胸保養，她大方分享為了不讓胸部變形，每天24小時都會穿著機能型內衣，而且早晚會穿不一樣功能的款式。她更透露其實自己原本沒有特別在意，後來因工作的關係開始注重胸部保養，才開始養成穿著機能型內衣睡覺的習慣，「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」。此外，她也會使用PEACH JOHN的美胸霜和臀部保養霜，幫助維持胸部、臀部的肌膚和狀態。