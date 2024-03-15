fb ig video ETtoday search mobile

《體能之巔》女神沈音燈食量比男生大！體脂11%還有超狂腰臀比

>

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

▲參加《體能之巔》爆紅的南韓健身女神沈音燈許多女生羨慕的精實好身材。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者黃克翔攝、品牌提供、翻攝沈音燈IG

南韓健身女神沈音燈擁有甜美臉蛋和線條結實分明的好身材，去年參加Netflix實境秀《體能之巔：百人大挑戰》後人氣再暴漲，紅遍全亞洲。近日她就受邀來台為「adidas女子動能基地」擔任開幕嘉賓，不僅自曝私下愛吃美食，一到台灣就狂吃，食量更比一般男生還大，但她天天跑步加上各種運動，體脂率常年維持在11%～13%，還有著凹凸有致的超狂腰臀比，分享運動帶來健康、好體態的正向循環。

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／記者黃克翔攝、品牌提供）

原本職業為健身教練而後成為百萬訂閱YouTuber的沈音燈，不僅有著清晰可見的腹肌、渾圓蜜桃臀，連手臂、肩背的肌肉線條都十分精實。首次在台灣參加公開活動的她，以adidas紫色運動套裝搭配最新SUPERNOVA系列跑鞋現身，大方展現被許多女生認為完美的緊實好身材。

一談到來台感受，熱愛美食的她就自曝活動前一晚才抵達台灣，立刻就吃了不少美食，像是晚餐吃的米其林餐廳套餐，她就大讚從開胃菜到甜點都非常完美，她更拿出照片猛誇脆皮燒肉和芒果甜點都讓她驚呼「太夢幻了！」吃到感覺很幸福。但也因為吃的太多，讓她一回到飯店就帶著剛收到的SUPERNOVA跑鞋直奔健身房去跑步，就連活動當天早上也先去健身房跑步，讓她笑說來台灣不到12小時內，新鞋的「里程數」就已跑了9～10公里。

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／品牌提供,翻攝ＩＧ）

她也分享，只要吃了大餐或吃多了，她就會增加運動量，但因本來的運動量就很大，所以平時的食量也比一般男生吃得還多，她更笑說「因為消耗很多熱量，消化得也快，很快就會肚子餓，像現在已經餓肚子了」。

而針對大家好奇的體脂率，她透露目前體重約52公斤，體脂率則是11～13%，這個狀態已經維持10多年了，包含參加《體能之巔》時也是這個體重和體脂率。她表示不會勉強自己做運動，運動已變成她生活的一部分，「我真的很熱愛運動，就是一直堅持運動，讓我變得健康了，也讓我體態變好，健康、體態變好就讓我更有動力繼續去運動，這是非常好的循環。」

像是她每天至少跑步30分鐘，已經維持10年以上，現在更會趁著出國旅遊的時候，起床第一件事就是出門跑步，邊關注自己的呼吸、跑步姿勢，邊感受風吹、嗅聞著大自然的新鮮空氣，讓她覺得很幸福，而陷入慢跑的魅力中，也讓她開始有挑戰馬拉松的念頭。

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／品牌提供,翻攝ＩＧ）

訪問中被問到最滿意身上哪個部位，是否還有想加強的部位，沈音燈透露自己喜歡全身整體的balance，不會針對某一個部位去做運動，「我不太喜歡針對某一處特別去做，喜歡整體的均衡和協調，通常都是整體運動」。但她也對自己的腰臀比很有信心，「整體來說我的身體算是比較纖細的，腰線和屁股線跟一般人比起來我比較纖細一點，但其實我的屁股沒有很大，是因為腰比較細，所以屁股看起來相對大一點。」語畢更站起身讓大家看看她的腰臀線條，完美比例讓現場眾人羨慕不已。

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／品牌提供,翻攝ＩＧ）

▲▼ 《體能之巔》沈音燈體脂11%。（圖／品牌提供,翻攝ＩＧ）

adidas為持續鼓勵女性展現運動活力，在台北捷運中山站心中山線形公園打造了內建多項互動體驗設施的「adidas女子動能基地」。現場除了展出SUPERNOVA、ADIZERO兩大跑鞋家族，更首度推出「RUN LAB -3D動態跑姿分析」，透過3D動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者表現，協助每位跑者找到最適合自己的命定跑鞋。即日起至3月24日期間限定免費體驗，活動期間內參與現場活動，還可獲得限量精美好禮。

「adidas女子動能基地」在台北捷運中山站心中山線形公園，自3/13(三)~3/24(日)共12天，帶來多項互動體驗設施，更首度推出「RUN LAB -3D 動態跑姿分析」跑者服務，透過 3D 動態攝影與高靈敏度力量感應器捕捉跑者

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲日本性感女神三上悠亞來台為內衣品牌活動站台，以甜美笑容搭配中文打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

除了南韓女神，近日日本知名內衣品牌PEACH JOHN為歡慶成立30周年，台日聯手推出一系列慶生活動，更請來品牌好友日本女神三上悠亞親自來台參與發表會，近期經常到訪台灣的她，一現身就以甜美笑容搭配中文打招呼，感謝台灣粉絲的支持，讓現場粉絲激動不已。活動中她除了大方分享喜歡的內衣款式和美胸保養秘訣，更自曝自己約會時的內衣會刻意上下挑選不同套搭配，其中暗藏小心機。

▲▼ 三上悠亞曝美胸秘訣「內衣穿24小時」 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

被問到美胸保養，她大方分享為了不讓胸部變形，每天24小時都會穿著機能型內衣，而且早晚會穿不一樣功能的款式。她更透露其實自己原本沒有特別在意，後來因工作的關係開始注重胸部保養，才開始養成穿著機能型內衣睡覺的習慣，「一直到現在，可能不需要穿了（引退後），但已經覺得不穿反而會怪怪的，所以每天都還是會穿著睡覺」。此外，她也會使用PEACH JOHN的美胸霜和臀部保養霜，幫助維持胸部、臀部的肌膚和狀態。

關鍵字：

沈音燈, 健身, YouTuber, 體能之巔, adidas

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

皮膚科醫師曝「加速衰老4大壞習慣」！　補再多膠原蛋白也沒用

皮膚科醫師曝「加速衰老4大壞習慣」！　補再多膠原蛋白也沒用

金魚腦是你？專家推薦5種「大腦最愛的食物」　健腦防呆不腦霧

金魚腦是你？專家推薦5種「大腦最愛的食物」　健腦防呆不腦霧

歐陽娜娜穿超辣巴黎同框歐陽妮妮！　曬私服穿搭全身LV高調出遊 心情好糟？「5個方法」 讓你不被情緒左右、維持好心情 《體能之巔》女神沈音燈食量比男生大！體脂11%還有超狂腰臀比 最會裝傻的三大星座！TOP 1外表無害又天真　內心敏感細膩意見超多 愛馬仕讓「福寶精靈」在櫥窗裡探險　DIOR期間限定店的大太陽好搶眼 韓星也瘋三麗鷗！韓韶禧背「庫洛米包」、馬東石「Kitty手機殼」太萌 IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面