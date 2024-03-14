「Standard Products」台北首店來啦！　260坪全台最大店5／4開幕

▲Standard Products台灣首店在南紡購物中心，以小巧櫃位試水溫，單品價格百元有找。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼台南南紡購物中心、台中Lalaport之後，台北終於要迎來Standard Products首間店鋪，而且店舖面積廣達260坪，結合大創DAISO與大創姊妹牌THREEPPY，成為3品牌的台灣最大旗艦店喔，店舖位置則選在受眾多日本品牌青睞的明曜百貨，預計5／4正式開幕，東區又有新的話題店了快列入逛街清單！







大創（DAISO）旗下的「百元進化」品牌Standard Products的高質感設計，成功在日本市場打響名號，以整體簡約、文青的全新風貌登場，有別於主打便宜好用的大創風格，用沉穩的黑、白、灰為主色調，提供收納、餐具、浴用品、文具等各式生活用品。

以「好一點，更好了」的經營理念，強調產品規格與品質的一致性與提升，並維持優勢價格，台灣商品售價以99元、139元為主，同時還有部分單價較高的商品選擇，但特色在於比起市面上同類型商品，有更加實惠的感覺，並主打「日本製造」的商品，之前刀具、餐具等商品曾找尋日本知名產地來生產製造，今治毛巾也在銷售品項內。

而品牌本身也預計每年開發多件新商品，讓消費者能在一家店內，經常有不同驚喜，維持新鮮度，其店裝有別過往大創的鮮明色彩形象，特別使用大量木質陳列櫃與灰色鐵架結合，塑造整體的視覺的質感。

全球第一家Standard Products在2021年3月於日本澀谷開幕，開幕首周就吸引滿滿人潮，店內百項商品還被搶到無貨可賣，導致店家要發出道歉公告，是近年日本市場最有話題品牌之一，2022年台灣一號店進駐台南南紡，之後也在台中三井Lalaport開出二號店，如今終於要進駐台北東區商圈，且是260坪的旗艦店規格，有興趣的民眾終於免下中南部，5／4準備開始逛起來喔。

在台有批死忠粉的丹麥家居品牌HAY，今年在台準備大展身手，除3月在仁愛路上的旗艦店將開幕之外，線上購物平台下半年也準備要上線，該旗艦店為全球第16間，不但販售全台最豐富品項，一年還會有4次新品引進，讓粉絲們擁有與丹麥同步的新潮家居選擇。

▲HAY TAIPEI旗艦店在台北開幕，目前為完全預約制。（圖／記者蔡惠如攝、HAY提供）

2002年在丹麥創立的HAY，以工藝趣味性結合設計風格，建立一票粉絲群，北歐設計總是強調簡約線條，但HAY總能在其上添加一點趣味性的元素，但仍維持著耐看、一目了然的氣息，即便是色彩繽紛，也從不覺得煩亂，無論放在家中的哪個角落都是舒適的，也是HAY單品的魔力之一。

HAY TAIPEI店裝大量還原丹麥HAY House的空間細節，牆面採低飽和度的綠、米與淺灰色，呈現視覺和諧舒適的北歐氛圍，色調濃烈的梯間，形成空間的鮮明對比，展現HAY大膽爽朗的用色哲學。店內多處使用線條滑順的轉角磚，設計靈感來自創辦人HAY夫婦的家，是由創辦人Rolf Hay與丹麥總部團隊共同打造而成。

一樓主要為生活用品區，集結居家睡衣、毛巾、置物籃、玻璃杯盤等小物；樓中樓空間設有布料材質陳列室，顧客可與陳列顧問在此討論布料挑選與家具配置；二樓則是大型傢俱，依客廳、廚房、餐桌、聚會空間等各別區分展示，包括Mags、Arbour Club、Quilton沙發、Bella coffee table、Arcs Trolley茶几，以及戶外家具Palissade、BALCONY系列。

而其他品牌耳熟能詳的經典單品，像是由回收塑膠製作的ACC單椅、Rey單椅、PC portable便攜式燈、長賣熱銷的Color Crate收納籃，也分佈在店內各角落，來訪的消費者可以實際試坐、細看把玩，體會一下各單品的獨特魅力。HAY TAIPEI仁愛旗艦店目前為完全預約制，正式對外開幕時間未公布。