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周末逛蘇富比、富藝斯台北預覽會免費賞精品　2.8億乾隆寶璽坐鎮

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▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比春拍領銜之作為現存世上最碩大白玉寶璽之一「乾隆御筆」交龍鈕璽（下）估價約283,308,000元起，清乾隆 御筆「朗照」郎世寧繪乾隆肖像與董邦達、鄒一桂、錢維城、丁觀鵬畫印合璧「鑑古席珍」冊估價約202,363,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入國際拍賣行春拍旺季，這個周末3月16日與17日台北信義區特別熱鬧，蘇富比（Sotheby’s）於華南銀行國際會議中心舉行台北預覽會，展出香港春拍中估價超過2.8億元、現存世上最碩大白玉寶璽之一「乾隆御筆」交龍鈕璽等逾百件拍品；富藝斯（PHILLIPS）也在此周末在台北辦事處舉辦《珍貴珠寶：香港》春季拍賣預覽，以更適合日常搭配的珠寶為主軸，吸引收藏家目光。

蘇富比春拍預覽
蘇富比香港將於4月2日至9日於香港會議展覽中心隆重舉辦春拍，明（16日）起連兩日舉辦台北預展，全場估價最高拍品為巴黎國立吉美亞洲藝術博物館創辦人米爾吉美舊藏--「乾隆御筆」交龍鈕璽，碩大白玉雕出成雙踞龍，無論工藝或歷史意義都非凡，因此估價逾2.8億元；價格緊追在後的「鑑古席珍」冊也是乾隆所有，前有著名傳教士郎世寧所繪的乾隆畫像，後有當時宮廷大師董邦達、鄒一桂、錢維城與丁觀鵬的繪畫作品，以及古印32枚等，展現乾隆的文化修養，估價也超過2億元。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲奈良美智2008年作品《無題》為蘇富比春拍焦點之一，未定價。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比展出趙無極以奧運為靈感創作的《04.10.85》，估價約141,654,000元。

當代藝術則展出奈良美智2008年大尺幅作品《無題》，以及更早在1994年創作的《冰上的結他女孩》，讓藏家欣賞他兩個不同時期的畫風；而作品在拍場屢創億級高價的趙無極作品，此次蘇富比香港春拍焦點為《04.10.85》，畫面的線條由中心向外蔓延伸張，宛若參天大樹展現無窮的生命力，實際上是深受奧運啟發，以抽象手法呼應追求和平的奧運理念。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比將上拍罕見黑面的PP型號5970R-018粉紅金萬年曆腕錶，估價約16,189,000元起。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比呈獻未開封的PP 2012年製、型號5720白金鑲鑽石鍊帶腕錶，面盤飾以琺瑯龍紋圖案，估價約12,951,000元。

不少藏家也透過拍賣會競拍罕見鐘錶與珠寶，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）依然是大熱門，蘇富比春拍端出罕見黑色面盤的型號5970R-018粉紅金萬年曆腕錶，以及原廠未開封、面盤琺瑯彩繪五爪祥龍圖案的型號5720白金鑲鑽石鍊帶腕錶；而珠寶拍賣再度出現驚人巨鑽，呈獻55.55克拉D色、完美無瑕、Type IIa橢圓形鑽石「福運之星」，若偏愛設計感作品，台灣珠寶設計師趙心綺同名品牌CINDY CHAO的White Label鑲嵌藍寶石、鑽石的蝴蝶胸針在此次拍賣現蹤，也是競拍焦點。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲蘇富比春拍珠寶焦點為55.55克拉D色、完美無瑕、Type IIa橢圓形鑽石「福運之星」，估價約153,796,000元起。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO「蝴蝶」藍寶石鑽石胸針登上蘇富比春拍，估價約7,285,000元起。

富藝斯珠寶台北預覽會

富藝斯《珍貴珠寶：香港》春季拍賣將於3月28日於香港西九文化區的亞洲總部舉行，3月16至17日在台北展出精選之作，主力落在價格極具競爭力、容易配搭的珠寶，因此有不少深具分量且色澤美麗的寶石戒指，領銜拍品為圓形明亮式切割的15.51克拉艷彩黃色鑽石配鑽石戒指，估價約29,949,000元起；另一彩鑽焦點是以螺旋線條襯托1.38克拉枕形艷彩紫粉紅色鑽石的戒指，螺旋線條鑲嵌鑽石與粉紅剛玉，整體設計流露甜美氣息。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲模特兒展示富藝斯春拍領銜的15.51克拉艷彩黃鑽石配白鑽戒指估價約29,949,000元起，梵克雅寶約1985年綠松石配鑽石項鍊估價約3,642,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

 

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲富藝斯展出1.38克拉艷彩紫粉紅色鑽石配粉紅剛玉、鑽石戒指，估價約9,713,000元起。

紅寶石、祖母綠在此次富藝斯春拍也有豐富選擇，一對來自海瑞溫斯頓（Harry Winston）的哥倫比亞天然祖母綠配鑽石耳環，可取下垂墜的祖母綠單戴上方鑲鑽的標誌性Cluster耳環，兩種佩戴法更吸引人。熱愛古董珠寶的藏家也愛到拍賣會尋寶，此次富藝斯端出有品牌證書認證的1985年製梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）圓形和梨形蛋面綠松石搭配鑽石項鍊，雅致迷人，此周末可在台北親眼欣賞精彩珠寶，感受天然寶石與藝術設計的魅力。

▲▼蘇富比,富藝斯春拍 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓「哥倫比亞」天然祖母綠配鑽石耳環，祖母綠共重約10.05克拉，估價約3,844,900元起。

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關鍵字：

蘇富比, Sotheby’s, 富藝斯, PHILLIPS

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