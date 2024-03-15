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李銘順爆老婆的精品都比他貴　「以後都兒子的」

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▲▼李銘順出席SHH頂級鐘錶概念店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲李銘順佩戴千萬元的Jacob & Co.與超跑Bugatti聯名錶出席SHH台北101頂級鐘錶概念店開幕活動。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳雅韻／台北報導

1954年於新加坡創立、2021年加入新加坡商高登控股的先施名品鐘錶（Sincere Fine Watches），於台灣名錶品牌匯集的台北101購物中心開設第4家SHH（Sincere Haute Horlogerie）頂級鐘錶概念店，今正式開幕，金鐘視帝李銘順現身造勢，他透露與老婆范文芳財務獨立，買精品各買各的不會相互干涉，是否下手前會考慮傳承？他霸氣說：「我只有一個兒子，以後和老婆留下來的都是他的。」

▲▼ SHH台北101開幕 。（圖／公關照）

▲SHH 選擇於台北101購物中心開設第4間旗艦店。（圖／SHH提供，以下同）

李銘順同時表現幽默的一面，爆料老婆的精品都比他貴，他笑著說：「我沒這麼敢花，最高價的錶款約一、兩百萬元。」而選錶原則是「像挑劇本有故事的」，今他所戴的千萬元Jacob & Co.與超跑Bugatti聯名錶款即是讓他難以抗拒的設計，坦言：「我再多拍戲！」

▲▼ SHH台北101開幕 。（圖／公關照）

▲限量12只的Louis Moinet Memoris Meteorite SHH 特別版腕錶，採用隕石面盤，1,288,000元。

已在新加坡、泰國與馬來西亞開設SHH錶店的先施名品鐘錶，進軍台灣開設猶如頂級藝廊的SHH 台北 101 頂級鐘錶概念店，引進 Angelus、Arnold & Son、Bovet、Christiaan van der Klaauw、Cvstos、Faberge、 Franck Muller、Genus、H. Moser & Cie.、 Hautlence、Jacob & Co.、Lederer、Louis Moinet、Parmigiani Fleurier 等 14個獨立製錶品牌， 當中SHH 與 Christiaan van der Klaauw、Jacob & Co. 和 Louis Moinet 三品牌合作推出各一款全新的錶款作為特別限定款式，一同慶祝 SHH 台北 101 頂級鐘錶概念店開幕。

▲▼ SHH台北101開幕 。（圖／公關照）

▲Jacob & Co. Ciel Étoilé SHH特別版腕錶限量10只，6,880,000元。

▲▼ SHH台北101開幕 。（圖／公關照）

▲CVDK Planetarium Eise Eisinga星象儀腕錶限量10只，1,399,000元。

李銘順趁逛錶店，為愛妻范文芳尋覓錶款，覺得雅致設計最適合她。53歲的范文芳的確以優雅著稱，狀態保養得宜，是女星中的凍齡代表，日前她示範Valentino新包與白色洋裝，盡顯好氣質，與李銘順是演藝圈人人稱羨的神仙眷侶。

▲▼ SHH台北101開幕 。（圖／公關照）

▲范文芳保養得宜，穿Valentino洋裝氣質優雅。（圖／翻攝fannaiaiwong IG）

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關鍵字：

李銘順, 范文芳, 先施鍾錶

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